Bakan Koca’nın tahmini: Covid-19 vakaları üç-dört hafta sonra artacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, riskli grupların aşı olması gerektiğini belirterek “Covid-19 vaka sayıları şu anda 3 binlerde. Üç-dört hafta sonra bizde de yükselişlerin olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

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Sağlık Bakanlığı son olarak 19-25 Eylül haftasında Covid-19 nedeniyle 22 bin 729 kişinin testinin pozitif çıktığını, 40 kişininse öldüğünü açıklamıştı.

Uzmanlar, havaların soğumasıyla birlikte vakaların artacağını söylüyor. Ama bu duruma karşı iktidar artık önlemlerin gerekli olmadığını düşünüyor.

Dünkü kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan Koca, Covid-19’un artık grip gibi geçtiğini, korkulmaması gerektiğini söyledi.

Almanya’da günlük vaka sayısının geçen hafta 140-150 binleri, İspanya, İtalya ve İngiltere’de 60-70 binleri gördüğünü belirten Koca, şunları söyledi: “Covid-19 vaka sayıları şu anda 3 binlerde. Üç-dört hafta sonra bizde de yükselişlerin olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın tam uyumuyla dünyada salgın ile en iyi mücadele eden ülkelerden biri olduk. Bu olumlu durumumuzu sürdürmemiz lazım. Başta büyüklerimiz ve riskli gruptakiler olmak üzere aşılarımızı olalım, hiçbir endişeye mahal vermeyelim”.

Türkiye’de toplam ölüm sayısı 101 bini aşmış durumda.