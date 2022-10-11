MetroPOLL yöneticisi: Kararsız AKP’liler partilerine geri dönüyor

MetroPOLL Araştırma yöneticisi Özer Sencar, ‘kararsız’ AKP’li seçmenin muhalefetteki partilere gitmediğini, AKP’ye geri döndüğünü söyledi. Sencar’ın paylaştığı araştırma verilerine göre son yedi ayda ‘kararsızlar’ azalırken AKP’nin oyu artıyor.

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Sencar’ın Twitter’dan paylaştığı verilere göre ocakta yüzde 22,6 olarak kaydedilen ‘kararsızlar’ eylülde yüzde 13,8 oldu. AKP’nin ‘kararsızlar’ dağıtılmadan oy oranıysa ocakta 26,3 olurken eylülde yüzde 29 olarak ölçüldü.

Bu grup içindeki AKP kökenli seçmen marttaki yüzde 9,2’lik orandan yüzde 4,2 azalarak yüzde 5 oldu.

Sencar’ın yorumları şöyle: “Kararsızlar dağıtılmadan önceki AKP oylarındaki oy artışının kaynağının kararsızlar kitlesi içindeki AKP kökenliler olduğu açık şekilde görülüyor. Mart ayından bu yana 4 puanlık kararsız AKP’li seçmen partilerine geri dönmüş.

Bunun açık anlamı kararsız AKP’liler muhalefetteki partilere gitmiyorlar. Kararsızlar içinde kalan 5 puanlık AKP’liler de geldikleri yere dönerlerse seçimde muhalefetin işi çok zor. Kanımca muhalefet bu durumdan haberdar gibi görünmüyor.”