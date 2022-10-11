Diken

Yaramazlara biraz batar!

MetroPOLL yöneticisi: Kararsız AKP’liler partilerine geri dönüyor

MetroPOLL Araştırma yöneticisi Özer Sencar, ‘kararsız’ AKP’li seçmenin muhalefetteki partilere gitmediğini, AKP’ye geri döndüğünü söyledi. Sencar’ın paylaştığı araştırma verilerine göre son yedi ayda ‘kararsızlar’ azalırken AKP’nin oyu artıyor.

Fotoğraf: Reuters

Sencar’ın Twitter’dan paylaştığı verilere göre ocakta yüzde 22,6 olarak kaydedilen ‘kararsızlar’ eylülde yüzde 13,8 oldu. AKP’nin ‘kararsızlar’ dağıtılmadan oy oranıysa ocakta 26,3 olurken eylülde yüzde 29 olarak ölçüldü.


Bu grup içindeki AKP kökenli seçmen marttaki yüzde 9,2’lik orandan yüzde 4,2 azalarak yüzde 5 oldu.

Sencar’ın yorumları şöyle: “Kararsızlar dağıtılmadan önceki AKP oylarındaki oy artışının kaynağının kararsızlar kitlesi içindeki AKP kökenliler olduğu açık şekilde görülüyor. Mart ayından bu yana 4 puanlık kararsız AKP’li seçmen partilerine geri dönmüş.

Bunun açık anlamı kararsız AKP’liler muhalefetteki partilere gitmiyorlar. Kararsızlar içinde kalan 5 puanlık AKP’liler de geldikleri yere dönerlerse seçimde muhalefetin işi çok zor. Kanımca muhalefet bu durumdan haberdar gibi görünmüyor.”

Büyütmek için tıklayın.

Anket: ‘Erdoğan kazanır’ diyenler ‘Kazanamaz’ diyenleri bir yıldır ilk kez geçti

MetroPOLL anketi: ‘Cumhur’, ‘millet’ten beş puan önde

Yöneylem anketi: Erdoğan’ın ‘kemik oyu’ yüzde 32,4

Yöneylem anketi: AKP bir önceki aya göre oyunu artırıp CHP’yi geçti

KONDA’nın eski müdürü Ağırdır: İktidardaki oy kaybı yavaşladı

Erdoğan’ın ‘görev onayı’ sabit kaldı

MetroPOLL anketi: Erdoğan’ın ‘görev onayı’ artıyor

ORC anketi: AKP tekrar yüzde 30’un üstünde; CHP ve İYİ Parti düştü

ORC anketi: AKP’de oy kaybı durdu mu?

ORC araştırması: AKP’nin ‘kaleleri’nde oyları eridi; CHP ve İYİ Parti yükseldi

MetroPOLL anketi: Üç olası aday Erdoğan’la farkı açtı

SON HABERLER