MetroPOLL anketi: ‘Cumhur’, ‘millet’ten beş puan önde

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre ‘cumhur ittifakı’, ‘millet ittifakı’ndan beş puan önde.

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Araştırma, şirketin Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

Buna göre katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” diye sorulan ankette kararsızlar dağıtılmadan AKP’nin yüzde 29’luk ve MHP’nin yüzde 7,9’luk oyuyla ‘cumhur ittifakı’ yüzde 36,9 olarak kaydedildi.

‘Millet ittifakı’ysa CHP’nin yüzde 21,4 ve İYİ Parti’nin yüzde 10,5’lik oyuyla yüzde 31,9 oldu.

AKP ve CHP’den sonra en çok oy alan parti HDP’nin oy oranıysa yüzde 12 olarak kaydedildi.

Ortak aday çıkarmak ve güçlendirilmiş parlamenter sistem için toplanan ‘altılı masa’dan DEVA Partisi ile Saadet Partisi’nin de oy oranı dahil edildiğinde ankette yer alan muhalefet partilerinin toplam oy oranı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 45,8 oldu.

Bunun yanında Zafer Partisi yüzde 0,9, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,2 olarak kaydedildi.

Kararsızlar

“Kararsızım” diyenler, ‘protesto oy’ atacaklar ve cevap vermeyenlerden oluşan ‘kararsızlar’ grubunun ise oranı yüzde 13,8. Bu grup, bu oranla sıralamada üçüncü sırada.

Araştırmaya göre 2018’deki seçimde ankette yer alan partilerden başka partilere oy atanların yarısı ‘kararsız’lar grubuna geçti.

AKP’den ‘kararsızlar’a geçiş yüzde 14,1 olarak kaydedilirken bu oran MHP’de yüzde 16,9 oldu.

2018’de yaşı tutmayan, sandığa gitmeyen veya geçersiz oy atanlarınsa yüzde 29,4’ü ‘kararsız.’