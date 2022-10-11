Anket: ‘Erdoğan kazanır’ diyenler ‘Kazanamaz’ diyenleri bir yıldır ilk kez geçti

MetroPOLL Araştırma’nın ‘Türkiye’nin Nabzı Eylül 2022’ anketinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2023’te düzenlenmesi planlanan seçimi kazanacağını düşünen katılımcıların oranı yüzde 48,5’e yükseldi. Kazanamayacağını düşünen katılımcıların oranı da yüzde 47,7’ye geriledi.

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MetroPOLL Araştırma, yeni anketinde katılımcılara ‘Erdoğan kazanır mı’ sorusunu yöneltti.

Ankette çıkan sonuçlar şöyle:

Kesinlikle kazanır: Yüzde 24,8

Kazanır: Yüzde 23,7

Kazanamaz: Yüzde 30,9

Kesinlikle kazanamaz: Yüzde 16,8

Fikrim/cevap yok: Yüzde 3,7

Buna göre, MetroPOLL anketleri baz alındığında Erdoğan’ın kazanacağını düşünenlerin oranı Eylül 2021’den bu yana ilk kez onun kanamayacağını düşünenlerin oranını geçiyor. Geçen ay Erdoğan’ın kazanacağını düşünenlerin oranı yüzde 45,7’yken, oran bu ay 2,8 puan arttı. Kazanamayacağını düşünenlerin oranıysa geçen aya göre 1,1 puan azaldı.