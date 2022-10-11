Sancar’dan Erdoğan’a anayasa cevabı: Bizde de o göz yok

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan gelen anayasa çağrısı karşısında Meclis’te görüşmeleri devam eden ‘sansür yasası’nı hatırlatarak “Bizde de o göz yok” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta ‘başörtüsüne yasal güvence’ye dair açıklama yapıp partisinin kanun teklifi sunmasından sonra Erdoğan el arttırmış ve muhalefete “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım“ diye seslenmişti. Bunun üzerine CHP liderinden ”Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa her türlü desteği vermeye hazırız” yanıtı gelmişti.

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç da başörtüsü hakkındaki anayasal düzenlemeyi destekleyeceklerini açıklamıştı: “Bizim başörtüsüyle ilgili geçmişte de herhangi bir sorunumuz olmadı, yarın da herhangi bir sorunumuz olmayacak. Halkımızın bu konudaki tutumu, savunduğu değerleri bizim açımızdan değerlidir.”

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP’li Sancar’sa Erdoğan’dan gelen anayasa çağrısı karşısında Meclis’te görüşmeleri devam eden ‘sansür yasası’nı hatırlatarak şu yanıtı verdi: “Hepimizin ağzını bağlamaya çalışın sonra da ‘Gelin anayasa yapalım’ deyin. Bu şartlarda yapılacak anayasa darbe anayasasından beter olacaktır! Eğer yolu temizlemeden anayasa tartışmalarının içine girerseniz ilk adımda mayına basarsanız. Bizde de o göz yok.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Alevilere yönelik vaatlerini de eleştiren Sancar, “Alevilerin binbir emekle ve çabayla oluşturdukları kurumlarına kayyım atamaya çalışıyorlar. Ama Alevi toplumu bu oyunları görüyor. Bunları boşa çıkaracak iradeye de sahiptir. Alevilerin talebi eşit yurttaşlıktır, bunu kabul edeceksiniz” dedi.

‘HDP’ye bilinçli bir saldırı var’

Sancar, Hakkari Yüksekova’da düzenlenen yürüyüşte HDP Milletvekili Habip Eksik’in darp edilmesine sert sözlerle tepki gösterdi. HDP’nin ‘alternatif’ olduğunu ve örgütlülüğünün büyüdüğünü söyleyen Sancar, kendilerine yönelik ‘saldırıların’ nedeninin bu durum olduğunu savundu.

Sancar, Eksik’e yönelik uygulamanın planlı olduğunu söyledi: “Tanıklar ve az sayıda mevcut görüntü bunun planlı olduğunu gösteriyor, bilinçli bir saldırı var. Keşke bütün görüntülerin ortaya çıkmasının imkânı olsa da tek kelime edemeyecekleri aynayı bütün topluma gösterme imkânımız olsa.”

HDP lideri kendilerine yönelik uygulamaların temelinde ‘Kürt düşmanlığı’ olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: “Habip Eksik arkadaşımıza ve diğer vekillerimize hunharca saldırının temelinde Kürt halkının iradesine saygısızlık ve Kürt halkının mücadelesinden duyulan korku var. Ama hiçbir saldırı bugüne kadar bizleri korkutmadı. Isrardan, inattan, mücadeleden alıkoyamadı. Her saldırı onlara daha fazla çürüdüklerini gösterecek bir acizliktir.”

Sancar’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*10 Ekim, emek, demokrasi ve barış şiarıyla gerçekleştirilmiş bir kitlesel buluşmaydı. En temel talep barıştı. Bazıları ve bazı kesimler barış kelimesinden çok hoşlanmıyorlar. Bu iktidarın barış kelimesinden büyük nefret duyduğunu biliyoruz.

*Bu iktidar, yeni rejimi inşa ederken şüphesiz yeni bir hafıza da kurma ihtiyacı duyuyor. Çünkü her yeni rejim ancak yeni bir hafızayla ayakta durabileceğini düşünür. Kendi hikâyesini, tarihini yazarak, eski hafızayı silerek varlığını sürdürebileceğine inanır. Tam da bu noktada bizim yapmamız gereken bu hafıza inşasına kararlı bir şekilde karşı çıkmaktır.

*Bu topraklarda ve dünyada savaş politikalarına karşı her zaman büyük bir barış iradesi olmuştur. Bu toplumda da olmuştur. Örneklerini sıralamaya gerek yok, barış mücadelesi bu topraklarda kökleri güçlü bir gelenektir. Şimdi bu hafızayı yok etmek istiyorlar.

*Dün anmaya giderken bundan önceki yıllarda olduğu gibi sayısız engel çıkardılar. Kitlesel anmayı yıllardır engelliyorlar. Bir anıtın dikilmesine bile izin vermiyorlar. Çünkü eğer kitlesel bir anma olursa, oraya bir hafıza anıtı dikilirse unutmanın kolay olmayacağını da biliyorlar.

*Bizler burada durdukça ve kararlılığımızı sürdürdükçe halkların desteği artıyor. Halklar destek verdikçe HDP fikriyatı ve örgütlülüğü büyüyor. Alternatif mümkün ve gerçek olduğu vurgusu yayılıyor.

*Bize kızgınlıkları, öfkeleri de asıl bundan kaynaklanıyor. Bunca kuşatma ve saldırıya rağmen dimdik ayakta duran büyük bir kitle var. Güçlü bir irade var, köklü bir fikriyat var. O nedenle saldırılarına yenilerini ekliyorlar. O nedenle pazar günü Yüksekova’da demokratik eylemde halka ve halkın temsilcilerine saldırdılar, vekilleri darp ettiler. Habip Eksik arkadaşımızın ayağını kırdılar.