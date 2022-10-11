Bakanlık Diken’e takıldı: Huzurevine müfettiş gönderileceği ‘sızdırıldı’

BİLAL ÇELİK

Diken’in gündeme getirdiği Sivas Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü’ndeki ihmal, istismar ve mobbing iddialarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Bakanlıktan kurumdakilere müfettişin hangi tarihler arasında geleceği de bildirilince, kurumda iyileştirilmeler için alarm verildi.

Fotoğraf: Sivas Valiliği

7 Ekim’deki haberimizde, Sivas Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü’nde çalışan bir teknisyenin burada mobbing, istismar ve yolsuzluk yapıldığını, bunları ilgili yerlere ulaştırmaya çalışırken çeşitli yöntemlerle engellendiğini, şikayet girişimlerinin müdürlerin tanıdıkları vasıtasıyla engellendiğini kaydederek dava açtığını ve burayı dava dosyasında merkezin ‘cezaevi’ne benzettiğini gündeme getirmişti.

Haberimizin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın teftiş kurulundan 17-22 Ekim tarihlerinde inceleme başlatması için müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Fakat, burayı incelemek, çalışanları denetlemek, sorgulamak ve genel durumu tespit etmek için kuruma haber vermeden gitmesi gereken müfettişin geleceği günler önceden haber verildi.

Kurumun WhatsApp grubuna gönderilen mesajda, “17-22 Ekim 2022 tarihleri arasında engelli ve yaşlı bakım kuruluşları, bakım hizmetleri kapsamında bakanlık görevlileri tarafından incelenecek olup bu kapsamda gerekli hazırlıkların yapılması gerekmektedir” dendi.

Kurum müdürü: Tüm işleri bitirin

Mesajın ardından açılan davada şikayetçi olunan Sivas Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sinan Karagöz’den de çalışanlara uyarı geldi. Karagöz, komisyon gelmeden tüm işlerin halledilmesini istedi: “Kurumumuzun erişebilirlik komisyonu yukarıda bahsettiği üzere gelecek hafta bakanlıktan gelecekler. O güne kadar tüm işlerin bitmesi gerekmektedir.”