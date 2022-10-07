Sivas’taki huzurevinde çalışan teknisyen dava açtı, yaşananları anlattı: Cezaevi gibi

BİLAL ÇELİK

Sivas Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü’nde çalışan bir teknisyen burada mobbing, istismar ve yolsuzluk yapıldığını, bunları ilgili yerlere ulaştırmaya çalışırken çeşitli yöntemlerle engellendiğini öne sürdü.

Teknisyen, şikayet girişimlerinin müdürlerin tanıdıkları vasıtasıyla engellendiğini kaydederek dava açtı; dava dosyasında merkezin ‘cezaevi’ne benzetildiğini anlattı.

Fotoğraf: Sivas Valiliği

8 Nisan 2020’de Sivas Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü’nde teknisyen olarak başlayan O.Ö., kurumdaki çeşitli olayların ardından 4 Eylül Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’ne sürüldü.

Sürülmenin ardından O.Ö, Sivas Valiliği ile Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne dava açtı.

Dava dilekçesinde kurum müdürü S.K.’nın, tüm işçi ve memurları kapının önünde toplayıp, ağabeyinin bakanlıkta müsteşar yardımcısı olduğunu söyleyerek buradaki çalışanları işten kovdurmakla tehdit ettiği belirtildi. Daha sonra S.K.’nın kısa süreliğine görev yeri değiştirildi.

‘CİMER’e yazınca hakaretten soruşturma açıldı’

İddiaya göre S.K.’nın görevinden alınıp yerine vekil müdür yapılan B.A.’nın döneminde de kurumdaki işçilere baskı uygulandı.

B.A, bu süreçte aynı işi daha fazla ücretle yaptırmak iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet edildi. Şikayette, B.A.’nın bu işleri maliyetinin yedi-sekiz katına yaptırdığı, kurumun araçlarını kendi menfaatlerine göre kullandığı da öne sürüldü.

Şikayetle ismi açığa çıkan personele, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt’e küfür ettiği iddiasıyla dava açıldı. Davanınsa B.A.’nın girişimleriyle açıldığı belirtildi.

‘Huzurevi değil, cezaevi’

B.A, bir süre sonra müdür yardımcılığına çekilerek yerine eski müdür S.K. getirildi. İlgili yerlere şikayetlerde S.K.’nın gelmesiyle bir personelin mobbing nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığı, yaşlıların burayı bir cezaevine benzettikleri yönünde şikayetler yöneltildiği ve birçoğunun da ayrıldığı belirtildi. Kurumdan ayrıldıktan sonra çeşitli şikayetlerde bulunan yaşlılar, burayı ‘cezaevi‘ne benzetti.

Dava dosyasında yaşananlara şahit olduğunu belirten teknisyen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na giderek müfettiş istedi fakat yanıt alamadı. Bunun üzerine teknisyen, savcılığa dilekçe yazarak suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusundaki süreç devam ediyor.

O.Ö., ardından dönemin Sivas Valisi Salih Ayhan’la görüşmek için ‘Açık Kapı’ uygulamasından randevu istedi. Randevuya ‘sıkıntılı biri olduğu’ yönünde bir not düşülerek valiyle görüşmesi engellendiğini belirten O.Ö.’nün aktardığı iddiaya göre yeni atanan Vali Yılmaz Şimşek’le görüşmemesi, görüşmesi halinde hakkında soruşturma açılacağına yönelik baskı yapıldı.

Teknik personel, daha sonra valiyle görüşmekte ısrar ettiği için hakkında Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce soruşturma açıldığını söyledi.

Teknisyen hakkındaki hukuksal süreç devam ediyor.