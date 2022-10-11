Bütçesini kamudan alan İletişim Başkanlığı, muhalif basını hedef alan bülten yayınladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ‘dezenformasyon ve yalan haberlere karşı kamuoyunu bilgilendirmek’ iddiasıyla ‘dezenformasyon bülteni’ yayımlamaya başladı. Bültenin ilk sayısında muhalif basın hedef alındı.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

680 milyon 127 bin TL’lik bütçesinin tamamını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından alan bakanlık, her hafta pazartesi günü yayımlanacak bültende, ‘kamuoyunda yayılan dezenformatif ve yalan haber’ olarak nitelendirdiği içeriklere yer verecek.

Bu ay ilk kez yayınlanan bültende TELE 1’in ‘Diyanet ‘faiz’in adını ‘diğer gelirliler’ yaptı’, Birgün’ün ‘Doğalgaz depoları boş çıktı’ ve Yeniçağ’ın ‘Doğalgaz depoları boş çıktı. Hani doluydu’ haberleri ‘haftanın yalan haberleri’ olarak hedef gösterildi.

Haberlerde bahsi geçen konularla ilgili ‘gerçek bilgi’ olarak lanse edilen ‘doğrulama’ metinlerinde haberler kısaca yalanlandı.

Ayrıca, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis’in bir tweet’ine de yer verildi.