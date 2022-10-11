MÜSİAD başkanı: Sanayici faizleri konuşmaktan yoruldu

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, sanayicilerin artık faizleri konuşmaktan yorulduğunu söyleyerek “Sanayici, üretici belirsizlik ortamını sevmiyor. İstikrar olsun, o istikrarla da devam edelim” dedi.

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Türkiye’de geçen yıl eylülde başlatılan faiz indirimi süreci, liranın daha fazla değer kaybetmesi ve döviz rezervlerinin tükenmesine yol açtı. Enflasyon da rekor seviyelerde. Cari açıkla birlikte bu durum yüksek seviyede bir belirsizlik yaratıyor. Ancak iktidar yetkilileri izledikleri politikada devam etmekte ısrarcı.

MÜSİAD, geçtiğimiz sene “Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez” açıklamasıyla hükümetin bu politikasına destek bildirmişti.

Dünya’dan Merve Yiğitcan’a konuşan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, sanayicinin faizler konusunda belirsizliği sevmediğini söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Faizi tek haneye düşürmemiz lazım’ dedi. Düşürsün ekimde kasımda yüzde 9’a. ‘Bir daha da ellemeyeceğim faizi’, desin. Beş-altı ay unutalım, artık faizi konuşmayalım, önümüze bakalım. Sanayici, üretici belirsizlik ortamını sevmiyor. İstikrar olsun, o istikrarla da devam edelim”.

Piyasayı adeta ablukaya alan finansmana erişim sorununu sanayicilerin gündeminde olmaya devam ediyor. Ticari kredilerde yaşanan sıkılaşmaya dikkat çeken Asmalı, Merkez Bankası’nın faizi indirmesine rağmen bunun krediye yansımasının beklenenden çok daha düşük hızda ilerlediğini söyledi.

Yıllık bazda enflasyonun yüzde 80’i aşmış durumda olduğunu hatırlatan Asmalı şunları söyledi: “Buna rağmen ticari kredi büyümesi 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış olarak hesaplandığında sadece yüzde 17,62 seviyesinde. Özel bankalardaysa bu tek hanelere inmiş durumda. Bu çok düşük. Yani reel olarak ticari kredilerde artış oranı neredeyse eksilerde. Dolayısıyla kredi mekanizmaları şu anda durmuş durumda. Kamu bankalarının desteği olmasa ticari kredideki bu oran enflasyon karşısında ezilecek.”