Yol çalışması yapan İBB’li işçilere silahlı saldırı: Bir yaralı

Ümraniye’de yol asfaltlama çalışması yapan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı işçilere, bir otomobilden silahla ateş açılması sonucu bir işçi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre, Dudullu Baraj Yolu’nda asfalt çalışması yapan İBB’ye bağlı işçiler, yolu trafiğe kapattı. Asfaltlama çalışması devam ederken içinde beş kişinin bulunduğu 34 ETK 0881 plakalı otomobil, yol çalışmasının olduğu yerden geçmek istedi. Çalışma yapan işçiler yolun kapalı olduğunu söyledi.

Otomobildekiler, işçilerle tartıştıktan sonra yol çalışmasının devam ettiği bölgeden ayrıldı. Saldırganlar daha sonra otomobille geri dönerek yol çalışması yapan işçilere silahla ateş etti. Saldırıda bir işçiye kurşun isabet etti.

Olaydan sonra bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Yaralanan işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde 13 boş kovan topladı.

Saldırıya nasıl uğradıklarını anlatan işçilerden Mesih A, çalışma var diye uyardıkları beş kişinin silahlı saldırısına uğradıklarını anlatarak şöyle konuştu: “Gece yol çalışması yapıyorduk. Bizim arkadaşlar makine arıza verdiği için duruyorlar. Bir Megane geliyor. Arabada beş kişi var. Yoldan geçmek istiyorlar, bizimkiler izin vermiyor. Kaza yaparsınız diyorlar. Onları uyarıyorlar. Onlar da, ‘Bekleyin 10 dakika sonra geleceğiz’ diyorlar. Gerçekten 10 dakika sonra geliyorlar. Bize ateş açtılar. Biz de kaçtık. Bir yaralı arkadaşımız var. Durumu iyi. Olay saat 04.30 sularında oldu.”