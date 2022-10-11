AKP’liler ‘çekildi’, ‘sansür yasası’ görüşmeleri ertelendi

AKP ve MHP’nin Meclis gündemine getirdiği ‘sansür yasası’ görüşmelerinde yalnızca bir madde kabul edildi. AKP’lilerin salondan ayrılmasıyla görüşmeler yarım kaldı.

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AKP ve MHP’nin hazırladığı ve ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediliyor.

Geçen haftaki görüşmelerde 14 madde kabul edilirken Meclis Başkan Vekili Haydar Akar başkanlığında toplanan genel kurulda bugün yalnızca bir madde görüşüldü.

Ardından muhalefetin talebi üzerine düzenlenen yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı. Akar’ın kararıyla alınan yoklamada bir kez daha yeter sayı bulunamayınca yasanın görüşmelerine devam edilemedi.

Meclis Başkan Vekili Akar, görüşmelere devam edilmesi için yarına kadar oturumu kapattı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’li milletvekillerinin Meclis’e ayrılması nedeniyle oturumun erkenden kapandığını söyledi.

Meclis’in toplanabilmesi için 600 milletvekilinden en az 200’ünün hazır bulunması gerekiyor.

Kabul edilen madde

Kabul edilen 15’inci maddeyle basın kartının iptal edileceği hâller belirlendi. Buna göre basın kartı sahibinin, gerekli niteliklere sahip olmadığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması hâlinde basın kartı iptal edilebilecek.

Ayrıca hangi hallerde komisyon kararıyla iptal kararı verileceği yönetmeliğe bağlandı. Böylece iptal hallerini İletişim Başkanlığı dilediği gibi belirleyebilecek.