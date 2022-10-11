Yeni Şafak’ın düzelttiği haberde Bahçeli ısrarlı: İBB üzerinden CHP’ye yüklendi

Adana’da yüklü miktarda uyuşturucu bulunan ve üstünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) logolu aracın Albayrak grubu şirketlerinden ‘Platform Turizm Taşımacılık’a ait olduğunun ortaya çıkmasına ve AKP’ye yakın gazetelerin haberi düzeltme yarışına girmesine rağmen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef almayı sürdürdü.

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Cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunduğu iddia edilince, İBB söz konusu aracın ait olduğu şirketi açıklamıştı. Şirketin, İBB’yi hedef gösteren gazetelerden Yeni Şafak’ı da bünyesinde bulunduran Albayrak grubuna ait olduğu ortaya çıkmış, iktidara yakın kanal ve haber siteleri apar topar söz konusu haberleri değiştirmiş ya da kaldırmıştı.

Bunlardan en dikkat çekeniyse, Albayrak grubuna ait Yeni Şafak gazetesi olmuş, gazete, ‘İBB’nin cenaze aracından uyuşturucu çıktı’ başlıklı haberinden ‘İBB‘ ibaresini kaldırarak, ‘Adana’da cenaze aracından uyuşturucu çıktı‘ şeklinde değiştirmişti.

İmamoğlu’ysa olayı ‘kumpas‘ olarak değerlendirmişti: “Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız. Bu kampanyalar ne İBB’yi kirletebilir, ne de bizi yıldırır. Bir taşeron şirketin uhdesinde çalışan iki şöförün karıştığı iddia edilen suçla ilgili teftiş kurulumuz soruşturma başlattı.”

AKP’lilerin bile geri adım attığı ve düzeltme yarışına girdiği yanlışı MHP Genel Başkanı Bahçeli sürdürdü.

Bahçeli bugün TBMM’deki grup toplantısında bu konu üzerinden İBB’yi hedef almaya devam etti: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir cenaze nakil aracında yüklü miktarda uyuşturucu yakalanmıştır. Meğer İstanbul belediyesi gerçekten de çok çalışıyormuş. Bunlara kalsa kaçakçılık meşru, hırsızlık olağan, yağma sıradan, ihanet de demokratik haktır. Zillet ittirafı işte budur. CHP’nin gerçek yüzü suçtur, kirdir, çamurdur, kokuşmuştur…”

Bahçeli, CHP’nin Meclis’e sunduğu başörtüsü kanun teklifini ‘baştan savma’ olarak nitelendirdi ve anayasa değişikliğine destek verilmesini istedi: “Kılıçdaroğlu’nun yolu yol değildir. Bu konuyu yeniden gündeme getirmenin hiçbir şeye faydası dokunmayacaktır. Siyaset, soğuk tandırdan sıcak ekmek alma hesabı yapanların, yalanı içip de hakikati yudumlamaktan çekinenlerin harcı olamaz. Türk siyasetinin ahlak reformuna ihtiyacı vardır. Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset üretilemez. Kılıçdaroğlu’nun başörtülü kardeşlerimize rehine iftirasını unutacak değiliz. Şayet samimilerse buyursunlar gündemdeki anayasa değişiklik teklifine destek versinler. Başörtüsü meselesine anayasal güvence kazandırmak için hadi elinizi taşın altına koyun.”