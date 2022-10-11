Yeni Şafak’ın ‘FETÖ’cü karşıladı’ haberi Kılıçdaroğlu’na ‘Pes’ dedirtti: Neleri yalan değil ki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin ‘FETÖ’cü karşıaldı’ haberi hakkında “Hayret ediyorum. Bu kadar yalan… Pes ya” derken, yanındakiler, TRT muhabirlerinin de bu ‘haber’e şaşırdığını anlattı.

Fotoğraf: CHP

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, bilim insanlarıyla görüşmek üzere ABD’ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu havalimanında karşılayan ismin, hakkında yakalama kararı bulunan eski CHP milletvekili Ayhan Erdemir olduğunu ileri sürmüş, ama söz konusu kişinin CHP’li Mert Arıkan olduğu ortaya çıkmıştı.

Görüntü: Yeni Şafak’ın sildiği tweet

Daha sonra Yeni Şafak, paylaşımı silmişti.

Konuya ilişkin beraberindekilerle bunu tartışan Kılıçdaroğlu, “Ya FETÖ’cüyse niye haber vermiyorsunuz” diye espri yaptı, “Hayret ediyorum. Bu kadar yalan… Pes ya” dedi.

Beraberindekiler, ‘TRT muhabirlerinin bile şaşırdığını’ belirtirken, Kılıçdaroğlu, “Neleri yalan değil ki…” diye karşılık verdi.