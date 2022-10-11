AA: ABD Senatosu, Türkiye’ye F-16 satışını sınırlandıran eklemeleri önergeden çıkardı

Anadolu Ajansı’nın (AA) aktardığına göre ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.

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ABD Senatosu, 2023 savunma bütçesini içeren NDAA tasarısına son halini vermek amacıyla toplandı.

Tasarıya eklenmek üzere sunulan 900’e yakın eklemeler görüşülmeye devam ediliyor.

AA’nın kongre kaynaklarından aktardığına göre New Jersey Senatörü Demokrat Menendez ile Maryland Senatörü van Hollen’ın sunduğu ve Türkiye’nin ABD’den F-16 alımını koşullara bağlayan iki ekleme de tasarıdan çıkarıldı.

Temsilciler Meclisi’nin hazırladığı tasarıda ‘ABD başkanının Türkiye’ye F-16 satışının ABD’nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması’ ve ‘F-16’ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması’ şartları yer alıyordu.

Senato NDAA tasarısını tamamladıktan sonra Temsilciler Meclisi’nin versiyonuyla ortak bir metin haline getirilerek onay için ABD Başkanı Joe Biden’ın masasına gönderilecek.

AA ortak metinde bu eklemelerin de çıkarılmasının beklendiğini kaydetti.

New Jersey Senatörü Bob Menendez, Pentagon bütçesini içeren 2023 NDAA tasarısının Temsilciler Meclisi versiyonuna sunulmuş ve Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemenin aynısını tasarının Senato versiyonuna da dahil etmişti.

Öte yandan, Maryland Senatörü Chris van Hollen’sa bu koşullara ‘uçakların YPG’ye karşı kullanılmamasını ve Türkiye’nin İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylaması’ koşulunu eklemişti.

Ne olmuştu?

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak Rus yapımı S-400 füzelerini satın almasının ardından programdaki pozisyonu askıya alınmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolarlık bütçeyi mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti ve yeni F-16’lar satın almak için kullanmayı talep etmişti. Bunun üzerine Türkiye’nin önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu açıklanmıştı.

ABD’den başka ülkelere silah satılabilmesi için Kongre’nin de bu satışa yeşil ışık yakması gerekiyor ancak çoğu Kongre üyesi Türkiye’ye silah satışına karşı çıkıyor.

ABD Başkanı Joe Biden Kongre’den onay isterken “Türkiye’ye F-16 satmalıyız. Bunun için kongrenin onayına ihtiyaç var. Kongre bunu onaylayacak” demişti.

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’yse, F-16’ların Türkiye’ye satışını sınırlamayı öngören bir değişiklik önergesini onaylamıştı.

Tasarıda ‘ABD başkanının Türkiye’ye F-16 satışının ABD’nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması’ ve ‘F-16’ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması’ şartları yer alıyordu.

Birleşmiş Millet Genel Kurulu için gittiği ABD’de konuşan Erdoğan, geçen ay “ABD’li senatörler F-16 konusunda olumlu konuştu” demişti.

Dört gün önce cuma namazı sonrası konuşan cumhurbaşkanı, “F-16 konusunda Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var” demişti.

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