ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye F-16 satışını sınırlandıran önergeyi kabul etti

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, F-16’ların Türkiye’ye satışını sınırlamayı öngören bir değişiklik önergesini onayladı.

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Türkiye’nin geçen ay Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazını geri çekmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’ye F-16 satılmasını desteklediğini açıklamıştı.

Tasarıda ‘ABD başkanının Türkiye’ye F-16 satışının ABD’nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması’ ve ‘F-16’ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması’ şartları yer alıyor.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyeleri Chris Pappas ve Frank Pallone’un hazırladığı önerge Kongre’nin her yıl geçirdiği Ulusal Savunma Yetki Yasası’na (NDAA) ek önerge olarak sunuldu.

Değişiklik, 244’a 179 oyla kabul edildi.

Eklemenin içinde bulunduğu NDAA tasarısına eklemeler oylandıktan sonra tasarının tamamı Genel Kurul’da oylanacak.

Söz konusu eklemenin yasalaşması için Kongre’nin üst kanadı Senato’nun da NDAA tasarısı versiyonunda yer alması gerekiyor.

Senato tasarısında yer almaması durumunda ise iki kanadın NDAA tasarısı versiyonlarının tek metin haline getirecek Konferans Komitesi’nde kabul edilip birleştirilmiş NDAA tasarısında yer alması gerekiyor.

ABD’de tasarı kongrenin iki kanadında ayrı ayrı hazırlanıp kabul ediliyor. Daha sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan Konferans Komitesi’nde birleştiriliyor.

Ne olmuştu?

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak Rus yapımı S-400 füzelerini satın almasının ardından programdaki pozisyonu askıya alınmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolarlık bütçeyi mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti ve yeni F-16’lar satın almak için kullanmayı talep etmişti. Bunun üzerine Türkiye’nin önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu açıklanmıştı.

ABD’den başka ülkelere silah satılabilmesi için Kongre’nin de bu satışa yeşil ışık yakması gerekiyor ancak çoğu Kongre üyeleri Türkiye’ye silah satışına karşı çıkıyor.

ABD Başkanı Joe Biden Kongre’den onay isterken “Türkiye’ye F-16 satmalıyız. Bunun için kongrenin onayına ihtiyaç var. Kongre bunu onaylayacak” demişti.