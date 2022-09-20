Erdoğan: ABD’li senatörler F-16 konusunda olumlu konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde görüştüğü iki ABD’li senatörden Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satışı konusunda ‘olumlu’ geri dönüş aldığını söyledi.

Görsel: Reuters

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 77’nci oturumu için ABD’nin New York kentine giden Erdoğan, ABD’li senatörler Chris Coons ve Lindsey Graham’la görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesinden önce Reuters muhabiri Hümeyra Pamuk’un sorularını yanıtladı.

Pamuk’un “Biden’la görüşecek misiniz” sorusunu “Resepsiyonuna katılacağım” diye yanıtlayan Erdoğan “Görüşmüş olmayı diler miydiniz” sorusunaysa “Yoo, niye? O Biden, ben de Erdoğan” cevabını verdi.

Senatörlerle görüşmesinde F-16 konusunda olumlu bir izlenim edindiğini söyleyen cumhurbaşkanı, Pamuk’un “Onaylayacaklar, geçeceğini düşünüyorsunuz” teyidini “Öyle diyorlar” diye yanıtladı.

Ne olmuştu?

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak Rus yapımı S-400 füzelerini satın almasının ardından programdaki pozisyonu askıya alınmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolarlık bütçeyi mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti ve yeni F-16’lar satın almak için kullanmayı talep etmişti. Bunun üzerine Türkiye’nin önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu açıklanmıştı.

ABD’den başka ülkelere silah satılabilmesi için Kongre’nin de bu satışa yeşil ışık yakması gerekiyor ancak çoğu Kongre üyeleri Türkiye’ye silah satışına karşı çıkıyor.

ABD Başkanı Joe Biden Kongre’den onay isterken “Türkiye’ye F-16 satmalıyız. Bunun için kongrenin onayına ihtiyaç var. Kongre bunu onaylayacak” demişti.

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’yse, F-16’ların Türkiye’ye satışını sınırlamayı öngören bir değişiklik önergesini onaylamıştı.