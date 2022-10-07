Erdoğan: ABD, F-16’da ihtiyacımızı gidermezse dünyada çok ülke var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “F-16 konusunda Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var” dedi.

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Cuma namazı sonrası konuşan Erdoğan, şunları dedi:

* (Rusya Devlet Başkanı Putin’le telefon görüşmesi) Kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve ‘Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum’ dedi.

* (Yunanistan Başbakanı Miçotakis) Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Konuşması programda olmamasına rağmen, kimden nasıl izin aldı bilmiyorum, bana cevap yetiştirmeye kalktı.

* F-16 konusunda Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var.

Ne olmuştu?

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak Rus yapımı S-400 füzelerini satın almasının ardından programdaki pozisyonu askıya alınmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolarlık bütçeyi mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti ve yeni F-16’lar satın almak için kullanmayı talep etmişti. Bunun üzerine Türkiye’nin önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu açıklanmıştı.

ABD’den başka ülkelere silah satılabilmesi için Kongre’nin de bu satışa yeşil ışık yakması gerekiyor ancak çoğu Kongre üyesi Türkiye’ye silah satışına karşı çıkıyor.

ABD Başkanı Joe Biden Kongre’den onay isterken “Türkiye’ye F-16 satmalıyız. Bunun için kongrenin onayına ihtiyaç var. Kongre bunu onaylayacak” demişti.

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’yse, F-16’ların Türkiye’ye satışını sınırlamayı öngören bir değişiklik önergesini onaylamıştı.

Birleşmiş Millet Genel Kurulu için gittiği ABD’de konuşan Erdoğan, geçen ay “ABD’li senatörler F-16 konusunda olumlu konuştu” demişti.