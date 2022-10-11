Mobil tarifelere bir yılda yüzde 77 zam

Mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesine yine zam geldi, yurtiçi aramalarda azami ücret 1,55 TL’ye yükseldi. Mobilde yapılan işlemlere son bir yılda gelen zamlar yüzde 77’yi buldu.

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BloombergHT’nin aktardığına göre mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde değişikliğe gidildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden giden yurt içi aramalarda azami ücret 1,23 TL’den 1,55 TL’ye yükseldi.

Bu ücret 1 Ekim 2022 tarihinde 87,5 kuruştu. Diğer bir ifadeyle yurt içi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 77 artmış oldu.

Bilinmeyen numaralar servisini aramanın dakika ücreti de son bir yılda 2,46 TL’den 4,36 TL’ye yükseldi.

Eski ve yeni ücretler şöyle