Metro saldırganına 11 yıl hapis cezası verildi

İstanbul’da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadına bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Emrah Yılmaz’a dört ayrı suçtan verilen 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasında takdiri indirim uygulanmadı.

Emrah Yılmaz, 24 Kasım 2021’de Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı’ya bıçak çekip hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Anadolu başsavcılığı, Yılmaz hakkında toplam 18 yıl üç aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.

AA’nın aktardığına göre Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında sanık Yılmaz, olaya ilişkin görüntülerin eksik olduğunu belirterek, olayın başlangıç ve gelişme anını gösteren görüntülerin bulunmadığını, eksik delillerle yargılandığını savundu. Suçsuz olduğunu ifade eden Yılmaz, beraatini istedi.

Katılanların avukatı Birsen Baş Topaloğlu ise dava konusu suçun hafif bir saldırı olmadığını, videoda sanığın herkese ayrı ayrı bıçakla saldırmaya çalıştığının görüldüğünü kaydetti. Topaloğlu, hakaretlerde bulunan sanığın elindeki bıçaklı halinden vagondaki diğer yolcuların da korktuğunu ve bu nedenle müdahale edemediklerini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Yılmaz’a ‘hakaret’ suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Cezayı, iki kişiye yönelik eylemi nedeniyle 1 yıl 5 ay 15 güne çıkaran mahkeme, sanığı ‘kasten yaralama’ suçundan 6 ay, ‘silahla tehdit’ suçundan 5 yıl 3 ay, ‘halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit’ suçundan da 4 yıl hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, toplamda 11 yıl 2 ay 15 gün hapse mahkum edilen sanığın yargılama esnasında herhangi bir pişmanlık göstermemesi ve adli sicil kaydının bulunması sebebiyle cezalarda takdiri indirim yapmadı.