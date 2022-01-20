Metroda bıçak çeken saldırgan hakkındaki iddianame kabul edildi: İlk duruşma 18 Şubat’ta

İstanbul’da, Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz hakkında 18 yıl üç aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

AA’nın haberine göre Anadolu 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi, metroda elinde bıçakla tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı’ya yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle tutuklanan Yılmaz hakkında ‘silahla kasten yaralamaya teşebbüs’, ‘basit yaralama’, ‘hakaret’, ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit’ ve ‘zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından hazırlanan iddianameyi değerlendirdi.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, hazırladığı tensip zaptında ilk duruşmanın 18 Şubat’ta yapılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, ayrıca, sanık Emrah Yılmaz’ın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Ne olmuştu?

Yılmaz, 24 Kasım 2021’de Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı’ya bıçak çekip hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu başsavcılığı, Yılmaz hakkında, yukarıda belirtilen suçlarından toplam 18 yıl üç aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.