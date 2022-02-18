Metro saldırganı güvenliği suçladı; ‘Görüntüler beni zor duruma düşürdü’ dedi

İstanbul’da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadına bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz, görüntülerin yayılması nedeniyle kendisinin ve ailesinin zor durumda kaldığını söyledi.

Yılmaz, 24 Kasım 2021’de Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı’ya bıçak çekip hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu başsavcılığı, Yılmaz hakkında, yukarıda belirtilen suçlarından toplam 18 yıl üç aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.

AA’nın haberine göre Anadolu 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Yılmaz ve müştekiler katıldı.

Savunma yapan Yılmaz, olay tarihinde işten dönerken tamir için ayakkabıcıya gittiğini ancak ayakkabısının işinin bitmediğini, bilemesi için bıraktığı bıçağını aldığını söyledi.

Hava yağışlı olduğu için metroya bindiğini dile getiren Yılmaz şöyle devam etti: “Bir kadını maskesini takması için uyardım. Ancak takmayacağını söyledi. Bir rahatsızlığı olduğunu düşünmedim. Keyfe keder takmadığını düşündüm. Annemin ciddi rahatsızlıkları var. Covid sebebiyle işlerini ben hallederim. Bu sebeple sağlığıma dikkat etmem gerekiyordu. Kadını uyarırken kaba konuşmuş olabilirim. Ancak kesinlikle küfür etmedim. Müşteki bana, ‘Düzgün konuş. şeklinde toplum içinde bağırdı. Karın boşluğuma bir tekme attı. Daha sonra vatandaşlar araya girdi. Annesiyle birlikte bana saldırdı.”

Olayın başında küfür etmediğini ancak sona doğru öfke kontrolünü kaybettiğini anlatan Yılmaz, küfürlü konuştuğunu söyledi.

‘Zor duruma düştük’

Öfkesine hakim olamadığını ancak müşteki Nilgün Mihdiye Damgacı’yı itmediğini savunan Yılmaz, müştekinin aldığı adli tıp raporunu kesinlikle kabul etmediğini belirtti.

Yılmaz, olay esnasında birçok kişinin üzerine geldiğini, kendisinin de ne olduğunu anlamadığını ifade ederek Damgacı’nın kızını uyarmadığını, ikisinin kendisine saldırdıklarını öne sürdü.

Kamera kayıtlarının haklı olduğu yönleri ispatlayacağını belirten Yılmaz, “Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldığı için ben ve ailem zor duruma düştük. Metroda çalışan güvenlikler hakkında soruşturma açılmıştır. Onlar görevinin gereğini yerine getirmemiştir. Ben bu hususların incelenmesini istiyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Senanur Damgacı ise şikayetçi olduğunu, sanığın kendisine yönelik suçlamalarını kabul etmediğini belirterek, “Şahsa tekme atmadım, küfretmedim, hakarette bulunmadım. Annem keza hiç bir şey yapmadı, tamamen mağduruz. Sosyal medya olmasaydı kanıtlarımız olmayacaktı. Delilimiz olduğu için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Sanığın teyzesinin kendisine sürekli sosyal medya üzerinden mesaj attığını ve tehdit ettiğini aktaran müşteki Damgacı, bu hususların dikkate alınmasını istedi.

Müşteki Nilgün Mihdiye Damgacı, sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirerek, “Herhangi bir hakaretimiz veya darbımız olmadı. Biz sadece kendimizi müdafaa etmeye çalıştık. İlk başta kızım şahsı uyardığında müdahale etmedim, ancak kızımı yerde görünce mecburen ayağa kalkıp olaya müdahil oldum” dedi.

Savcı, akıl sağlığına ilişkin rapor hazırlanması için sanığın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini ve tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz’ın tahliye talebini reddederek, adli emanetten gelen CD’lerle müşteki avukatlarınca sunulan CD’ler ve flash belleklerin ayrıntılı ve fotoğraflı bir şekilde çözümü için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Tıbbi evrak geldikten sonra sanığın akıl sağlığı yönünden Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.