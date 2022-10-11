İstanbul’da beş restorana Michelin yıldızı

İstanbul’dan 53 restoran dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi’ne girdi. Dört mekan bir yıldız, bir mekan da iki yıldız aldı.

Fotoğraf: Reuters

Fransız araba lastiği üreticisi Michelin bünyesindeki dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi’nin müfettişleri tarafından İstanbul’da seçilen ilk restoranlar açıklandı.

Bugün düzenlenen törende 53 restoran listeye girerken 10 restoran Bib Gourmand (uygun fiyatlı ve yüksek lezzetli) ödülü aldı.

Bir yıldız alan dört restoran şöyle:

Nicole

Araka

Mikla

Neolokal

Sürpriz olaraksa TURK restoranı iki yıldız aldı.

Neolokal ayrıca sürdürülebilirlik ödülü ‘yeşil yıldız’ı da kaptı.