Akşam Postası / 10 Mayıs 2022

Savcı, ‘Kadir gecesinde rakılı fotoğraf’ için tutuklama istedi!

İçki masası fotoğrafı paylaştığı için işinden edilen Pegasus çalışanı O.T. için savcılık tutuklama istedi, mahkeme adli kontrolle serbest bıraktı.

‘Tanıdık’ savcıdan, Gezi davası pankartına ‘suçu ve suçluyu övme’ soruşturması

Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay’a destek olmak için Bursa Akademik Odalar Birliği binasına asılan pankart sebebiyle TMMOB’den iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Mücella Yapıcı’dan mesaj: Geçcek, geçcek…

Gezi davasında hapis cezası alan Mücella Yapıcı, “Geçcek, geçcek” dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz’a ‘terör’ soruşturması

Gezi davasında tutuklama kararı veren hakiminin eşinin ‘FETÖ itirafçısı’ olduğunu yazan gazeteci İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı.

Sansür değilmiş: Güldür Güldür’ün Nebati skeci daha çok izlensin diye ertelenmiş

Show TV yayıncısı, Güldür Güldür Show’un tanıtımında yer alıp yayınlanmayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin taklit edildiği skecin ertelendiğini savundu.

MB ve BDDK, bankaları döviz işlemleri için ‘sıkıştırıyor’

Merkez Bankası (MB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalardan döviz işlemlerini piyasanın likit olduğu saat 10:00-16:00 arasında yapmalarını istedi.

Özel ve Şık’ın ‘Gezi’ açıklamalarına yer veren kanallara ceza yolda

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, kurulun TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Gezi davası kararlarına verdiği tepkileri haberleştiren televizyon kanallarına ceza vermek için toplanacağını söyledi.

ORC anketi: ‘Cumhur’la ‘altılı masa’ arasındaki fark daha da açıldı

ORC Araştırma’nın mayıs anketine göre AKP, 2002’de tek başına iktidar olduğu yüzde 34,3’lük oyun altı puan gerisine düştü. Ankette CHP’nin yüzde 24,1, İYİ Parti’nin yüzde 18,4 oy aldığı görüldü.

Nebati yine tutturamadı: ‘TL’de dibi gördük’ dedi, dolar fırladı

Dolar kuru 15 TL barajı aşarken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bir buçuk ay önceki “Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun” öngörüsü de tutmadı.

Soylu: Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı 200 bin 950

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950’dir” dedi.

Bakan 51 haftayı unutup sevindi: Osmangazi’de garanti bayramda tutmuş

Fotoğraf: AA

Yılın geri kalanını ‘unutan’ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ”İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nü 29 Nisan-4 Mayıs’ta, yani sadece bir haftada 290 bin araç kullandı” diye ‘müjde’ verdi.

Bahçeli, Özdağ’a bir kez daha yüklendi: Utanç verici bir alçalma hali

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ‘düello’ya davet etmesini ‘utanç verici bir alçalma hali’ olarak niteledi.

TÜİK verileri: İşsizlik oranı yüzde 11,5

Türkiye’de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 11,5 seviyesinde kaydedildi.

Nükseden vakalar, Pfizer’ın Covid-19 hapı hakkındaki soru işaretlerini artırdı

ABD’de, Pfizer’ın ürettiği ve Aralık 2021’de kullanım izni verilen Covid-19 hapının faydası hakkındaki soru işaretleri artıyor.

Sıkılaşma politikaları Bitcoin’i vurdu: 10 ayın en düşük seviyesinde

Bitcoin, yüksek enflasyona karşı parasal sıkılaşma beklentilerinin artması, riskli varlıklardan kaçış ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasıyla Temmuz 2021’den bu yana ilk kez 31 bin doların altına indi.

Konut destek paketlerinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konut sektörünü canlandıracak üç yeni paket açıkladı. Paketlerin ayrıntılarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu.

Yöneticisi, Nesin Vakfı’nın başına gelenleri anlattı: Taciz, hedef gösterme, saldırı

Nesin Vakfı yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu, İsmailağa cemaatine ait Rabıta Vakfı’nın kendilerini hedef göstermesi sonrasında vakfın hesaplarının bloke edildiğini söyledi.

İYİ Parti Edirne il ve ilçe başkanları görevden alındı

İYİ Parti, Edirne il ve ilçe başkanlıklarında yeni bir yapılanmaya gidilecek.

Bilişimde faaliyet gösteren yedi şirkete soruşturma

Rekabet Kurulu tarafından bilişim ve iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren yedi teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Fed raporu: Enflasyon ve Ukrayna’daki savaş, başlıca finansal riskler

ABD Merkez Bankası (Fed), Ukrayna’daki savaş ve yüksek enflasyonun finansal sisteme yönelik başlıca riskler olduğunu bildirdi.