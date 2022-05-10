Gazeteci İsmail Saymaz’a ‘terör’ soruşturması

Gezi davasında tutuklama kararı veren hakiminin eşinin ‘FETÖ itirafçısı’ olduğunu yazan gazeteci İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı.

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada işadamı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Davanın hakimlerinden Murat Bircan’ın 2018’deki genel seçimde AKP’den milletvekili aday adayı olduğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a övgüler sıraladığı ortaya çıkmıştı.

Saymaz, Halk Tv’de yayınlanan ‘Gezi Parkı hakiminin eşi FETÖ şüphelisi çıktı’ başlıklı yazısında hakim Bircan’ın eşi Arzu Bircan’ın 15 Temmuz’dan iki hafta sonra ‘‘FETÖ’den şüpheli olduğunu ve ifade verdiğini’ yazmıştı.

Saymaz’ın avukatı Aslı Kazan, bugün Twitter üzerinden “Türk yargısının alacakaranlık kuşağı” diye yazarak gazeteci hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz 12 Mayıs perşembe günü İstanbul başsavcılığında ifade verecek.