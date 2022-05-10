Döviz ‘sevdası’ bitmiyor: Hangi ilde ne kadar arttı?

Kur korumalı mevduat (KKM) talebi yavaşlatsa da vatandaşlar döviz almaya devam ediyor. Verilere göre bütün illerdeki döviz mevduatı, geçen yılın son çeyreğine göre arttı. Ancak KKM’nin de etkisiyle TL tasarruf mevduatındaki artış yüzde 22 olarak hesaplandı.

AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık 2021 günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına KKM’yi devreye almıştı.

Ancak bütün teşvik ve günlük düzenlemelere rağmen vatandaşların döviz talebinin dizginlndiğini söylemek zor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) FinTürk verilerine göre illerin hepsinde yıl sonuna göre ilk çeyrekte TL mevduat çift haneli yükseldi. Ancak döviz hesapları da (DTH) TL’nin yıl sonuna göre değer kazanmasına rağmen arttı. TL mevduatını en fazla yükselten ve KKM’yi en çok benimseyen iller Nevşehir, Yozgat, Kayseri olurken DTH artışında liderlik Kırklareli, Hakkari ve Bingöl’e ait.