Nebati yine tutturamadı: ‘TL’de dibi gördük’ dedi, dolar fırladı

Dolar kuru 15 TL barajı aşarken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bir buçuk ay önceki “Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun” öngörüsü de tutmadı.

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Nebati, 22 Mart’ta şunları söylemişti: ”Yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazine’ye etkisi de çok düşük. Çünkü Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun.”

Enflasyonda tahminlerinin tutmamasıyla bilinen Bakan Nebati, bu sözler söylediğinde dolar/TL 14,83 seviyesindeydi.

Ancak, TL Nebati’nin sözlerinin aksine o zamandan bu yana yüzde 2 değer kaybetti. Saat 13:08 itibariyle dolar/TL kuru 15,24 seviyesinde.