ORC anketi: ‘Cumhur’la ‘altılı masa’ arasındaki fark daha da açıldı

ORC Araştırma’nın mayıs anketine göre AKP, 2002’de tek başına iktidar olduğu yüzde 34,3’lük oyun altı puan gerisine düştü. Ankette CHP’nin yüzde 24,1, İYİ Parti’nin yüzde 18,4 oy aldığı görüldü.

Görsel: ORC

ORC Araştırma’nın 5 – 8 Mayıs’ta 41 ilde 5 bin 300 kişiyle düzenlediği ankette “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 28’i AKP, yüzde 24,1’i CHP, yüzde 18,4’ü İYİ Parti, yüzde 8,7’si HDP ve yüzde 7,2’si MHP dedi.

Ankete göre Gelecek Partisi yüzde 2,1, DEVA Partisi yüzde 2, Saadet Partisi yüzde 1,6, Yeniden Refah partisi yüzde 1,4, Memleket Partisi yüzde 1,1, Demokrat Parti’yse yüzde 0,6 oy alıyor.

Buna göre, AKP, MHP ve BBP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ yüzde 36,2 oy alabiliyor. CHP’yle İYİ Parti’nin toplamı yüzde 42,5, CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve DP’nin oluşturduğu ‘altılı masa’ ittifakıysa yüzde 48,8 seviyesinde. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışması beklenen ‘cumhur ittifakı’yla ‘altılı masa’ arasındaki fark 12,6 puan kaydedildi.

Bu Pazar Genel Seçim Olsa / Mayıs 2022



Araştırma 5 – 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 41 İl'de toplam 5.300 katılımcıyla Yüz Yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.#AkParti %28,0#CHP %24,1#İyiParti %18,4#HDP %8,7#MHP %7,2 pic.twitter.com/GY7EQCKuCw — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) May 10, 2022

Aynı şirketin önceki anketi

ORC Araştırma, 13-17 Nisan’da İstanbul’un üç bölgesinde 7 bin 100 kişiyle yüz yüze görüşerek hazırladığı anketin sonuçlarını 21 Nisan’da yayımlamıştı.

Ankete göre İstanbul’da ‘cumhur’ ile ‘millet’ ittifakları arasında 8 puanlık fark kaydedilmiş, AKP yüzde 33,1, CHP yüzde 27,8, İYİ Parti yüzde 17,5, HDP yüzde 10,7, MHP’yse yüzde 4,9 çıkmıştı.

CHP ile İYİ Parti’nin toplamı yüzde 45,8, AKP ile MHP’nin toplamı ise yüzde 38 olarak ölçülmüştü. ‘Altılı masa’ysa yüzde 49,4.

Diğer anketler

Yöneylem’in nisan anketine göre yüzde 31,2 oy oranına sahip AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 2,6’ya indi. Verilere göre AKP’nin ittifak ortağı MHP’yle birlikte yüzde 40’a ulaşamadığı görülüyor.

MetroPOLL Araştırma’nın nisan anketine göre AKP’de ‘Ukrayna etkisinin’ kaybolduğu, MHP’ninse barajı zor geçtiği görülüyor.