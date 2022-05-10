Fed raporu: Enflasyon ve Ukrayna’daki savaş, başlıca finansal riskler

ABD Merkez Bankası (Fed), Ukrayna’daki savaş ve yüksek enflasyonun finansal sisteme yönelik başlıca riskler olduğunu bildirdi.

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Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu’nun Mayıs 2022 sayısını yayımladı.

Raporda, geçen yıl kasımdan bu yana ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin arttığı belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının insani ve ekonomik zorluklara neden olduğuna işaret edilen raporda, savaşın ABD ve küresel ekonomiler üzerindeki etkilerinin oldukça belirsiz olduğu aktarıldı.

Raporda, yakın vadede savaş ve ilgili gelişmelerin enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratmasının ve ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

‘Pandemide belirsizlik sürüyor’

Covid-19 salgınına ilişkin görünümün ise iyileşmesine rağmen belirsizliğini koruduğu belirtilen raporda, enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliğin de finansal koşullar ve ekonomik faaliyet için risk oluşturduğu vurgulandı.

Fed’in raporunda, “Enflasyon ve faiz oranlarında yaşanacak olumsuz sürprizler, özellikle ekonomik faaliyetteki düşüşün eşlik etmesi durumunda finansal sistemi olumsuz etkileyebilir” denildi.

Raporda, bu doğrultuda finansal piyasalarda yüksek oynaklık ve piyasa likiditesi üzerinde bazı baskılar yaşandığı ifade edildi.

Tahvil faizlerinin önemli ölçüde arttığı belirtilen raporda, hisse senedi fiyatlarının ise düştüğü aktarıldı.

Raporda, işletme ve hanehalkı borcunun geçen yıl arttığı, muhtemelen bu yıl da artmaya devam edeceği vurgulandı.

Bankaların iyi bir sermayeye sahip olmayı sürdürdüğüne işaret edilen raporda, ancak bazı para piyasası ve tahvil fonlarının hala büyük likidite risklerine maruz kaldığı ifade edildi.

Raporda, jeopolitik gerilimlerin artmasıyla birlikte birkaç finansman baskısı belirtisinin ortaya çıktığı ancak geniş fonlama piyasalarının dirençli olduğunun kanıtlandığı ve etkilerin bugüne kadar sınırlı kaldığı aktarıldı.