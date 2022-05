Özel ve Şık’ın ‘Gezi’ açıklamalarına yer veren kanallara ceza yolda

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, kurulun TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Gezi davası kararlarına verdiği tepkileri haberleştiren televizyon kanallarına ceza vermek için toplanacağını söyledi.

Gezi eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada dün 1638 gündür hapiste olan Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.

Taşçı, Twitter paylaşımında üst kurulda görüşülecek dosyaların yasa gereği 24 saat önce üyelere dağıtıldığını söyledi.

İzleme raporlarının Şık’ın açıklamalarıyla ilgili olduğunu söyleyen Taşçı, toplantıya saatler kala raporların RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in talimatıyla geri çekildiğini yazdı. Buna göre geri gönderilen raporlara Özel’in de ismi eklenerek ceza maddesi üst sınıra çekildi.

Raporlarda kararları eleştirmenin ‘suçu, suç örgütlerini ve suçluyu övme’ sayıldığını söyleyen Taşçı, “Üst kurulun saat 15 olan toplantı saati de 17 olarak değiştirildi” dedi.

RTÜK üyesi, raporların toplantıdan 24 saat önce üyelere dağıtılmamasının yasaya aykırı olduğunu hatırlattı.

RTÜK Başkanı @ebekirsahin CHP Grup Bşkvekili Sn @eczozgurozel in Gezi kararına ilişkin açıklamalarını yayınlayan TV’lerle ilgili Sarayın talimatıyla ‘özel’ rapor hazırlattı!

Rapora Özgür Özel’in ismi eklendi, istenen ceza maddesi de ağırlaştırıldı.

Ne olmuştu?

Karara tepki gösteren Özel, Çağlayan Adliyesi önündeki konuşmasında şunları demişti: “Bu saray rejiminin korkak efendileri tir tir titreyecek. And olsun ki bu kumpası kuranlardan, beraat etmiş Gezi’yi yeni yargılama talimatı verenlerden hesap soracağız. And olsun ki Soma’nın da Gezi’nin de AK Parti’nin zulmettiği herkesin hesabını teker teker soracağız. Birisi masum insanları, çevreci insanları, aydın insanları mahkum etmeye çalıştı. Onların üzerine kapanan mahkeme kapıları, cezaevi kapıları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür, Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun.”

Erdoğan’sa buna karşılık “Adı Özgür ama soyadı çok garip olan kişi için avukatlarımız davaları açacak. Cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi yapılamaz mı? Demek ki ders almamış” demiş; ertesi gün Özel’e 250 bin TL’lik dava açılmıştı.

Ahmet Şık’sa şunları söylemişti: “Hepimizin bir yemin etmesi gerekiyor. O yemin çocuklarımızın geleceğine dair bir söz. Bugün karşı çıkmazsanız haysiyetinizden vaz geçmiş olacaksınız. İktidar zaten haysiyetsiz. Bunlar zaten suç örgütü. İtiraz etmeyen herkes bu kararın sorumlusudur. Hiçbir şeye sesini çıkarmayan kendine muhalif diyenler bunun sorumlusudur. İktidar yanlısı olmayanlar da aynaya baksın biz nasıl insanlarız ki arkadaşlarımızı bu mahkemeye teslim ettik diye kendilerine sorsun. Herkes elini taşın altına sokacak.”