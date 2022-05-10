Vakıfbank’tan üç ayda 3 milyar lira kar

Vakıfbank, bu yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 2 milyon TL net kar elde etti.

Yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan banka, ilk çeyrekte aktif büyüklüğünü geçen yıla göre yüzde 53 artırarak 1,1 trilyon TL’ye yükseltti.

Aynı dönemde 865 milyar tutarında liralık nakdi ve gayrinakdi kredi veren Vakıfbank, ilk çeyrekteki 5,75 milyar liralık brüt karından 2,73 milyar lira vergi verdi, 3,02 milyar lira net kar elde etti.

Vakıfbank, geçen yılın ilk altı ayında 1 milyar 410 milyon, yılın tümündeyse 4 milyar 175 milyon lira net kar elde etmişti. İlk çeyrekteki karı ise 750 milyon lira olarak kayda geçmişti.