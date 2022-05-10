Özdağ, Bahçeli’ye yine ses çıkarmadı: Türk milliyetçilerine havale etti

Eski MHP’li Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kendisine ağzına geleni söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ‘Türk milliyetçilerine havale etti.’

Fotoğraflar: AA

Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısında Özdağ’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ‘düello’ya davet etmesini ‘utanç verici bir alçalma hali’ olarak niteleyip şunları söylemişti: “İçişleri bakanımıza saldırmak, su katılmamış edepsizliktir. Hainlere yol açan, yol gösteren densizlik ve terbiyesizliktir. Buna da hiç kimsenin hakkı olamayacaktır Bakanımıza ismiyle hitap edip aklınca meydan okumaya işi götürenler, hangi melanetin ümidi olduklarını düşünmeliler.”

Bunun üzerine Özdağ, Twitter paylaşımında kendisinin belden yukarı fotoğrafının olduğu yazılı bir not paylaştı: “Babası Muzaffer Özdağ MHP kurucusu, annesi Gönül Özdağ MHP kadın kolları genel başkanı, kendisi iki dönem MHP milletvekili olan bana ‘Soros çocuğu’ diye küfredene, MHP’nin kuruluş sürecine/ilkelerine küfreden Süleyman’a sahip çıkan zihniyeti Türk milliyetçileri değerlendirecektir. Herkes bilmelidir ki ucunda ölüm olsa da Türkiye’nin örtülü işgaline direneceğim. Zafer Partisi gelecek, sığınmacılar gidecek.”

Özdağ, paylaşıma şu notu düştü: “Zafer Partisi’ni kurarken, büyük Türk milletine söz vermiştim; ‘Hiçbir saldırı, hiçbir tehdit ve yıldırma operasyonu, beni Türkiye’nin bilim, birlik, barış yolunda verdiğimiz mücadelede geri adım atmama neden olmayacaktır.’ Verdiğim sözün sonuna kadar arkasındayım!”

Zafer Partisi'ni kurarken, Büyük Türk Milleti'ne söz vermiştim; “Hiçbir saldırı, hiçbir tehdit ve yıldırma operasyonu, beni Türkiye’nin bilim, birlik, barış yolunda verdiğimiz mücadelede geri adım atmama neden olmayacaktır.”

Verdiğim sözün sonuna kadar arkasındayım! pic.twitter.com/vMSzYPrN5v — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 10, 2022

Ne olmuştu?

Soylu, son günlerde sığınmacı sorunuyla ilgili haberlerde öne çıkan Özdağ’a ağır laflar etmişti. Özdağ ise bakanlık binasına gideceğini duyurarak, Soylu’nun karşısına çıkmasını istemiş, “Seni bulacağım oğlum. Erkeksen orada bekle” demişti.

Özdağ ve beraberindeki partililer 6 Mayıs’ta Meclis’in Dikmen kapısından İçişleri Bakanlığı’na yürümek istemiş, polis tarafından engellenmişti. Özdağ, Meclis önündeki konuşmasında Soylu’ya “Tutuklanacaksın” diye haykırmıştı.

Gerilim devam ederken, Soylu’ya MHP’den destek gelmişti. Partinin genel başkanı Bahçeli, Twitter’daki açıklamalarıyla Özdağ’ı hedef alırken, Soylu’ya desteğini duyurmuştu.

Özdağ’ın ‘saat 11:00 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapmasını vaka-ı adiyeden bir olay’ gibi görülemeyeceğini belirten Bahçeli, yaşananları ‘kumpas ve beyhude bir çırpınış’ olarak nitelendirmişti. Özdağ’ın Soylu’yu ‘terör örgütlerinin ağzıyla’ hedef tahtasına koyduğunu savunmuştu.

Özdağ toz konduramamıştı

Halk TV’de katıldığı programda Özdağ ise Bahçeli’yle babasının tanışıklığına vurgu yaparak kendisini hedef almadığını söylemişti. MHP’de aldığı görevlere değinen ve Bahçeli’nin genel başkanlık konuşmasını hazırladığını belirten Özdağ, lafı Soylu’ya şöyle getirmişti: “Soylu, Bahçeli’nin kanatları arası bir sarı civciv gibi saklanmıştır.”