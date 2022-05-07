Özdağ, Bahçeli’ye toz kondurmadı ama Soylu’yu es geçmedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini hedef almadığını belirtip ”Soylu, Bahçeli’nin kanatları arası bir sarı civciv gibi saklanmıştır” dedi.

Soylu, son günlerde sığınmacı sorunuyla ilgili haberlerde öne çıkan Özdağ’a ağır laflar etmişti. Özdağ ise bakanlık binasına gideceğini duyurarak, Soylu’nun karşısına çıkmasını istemiş, “Seni bulacağım oğlum. Erkeksen orada bekle” demişti.

Özdağ ve beraberindeki partililer dün Meclis’in Dikmen kapısından İçişleri Bakanlığı’na yürümek istemiş, polis tarafından engellenmişti. Özdağ, Meclis önündeki konuşmasında Soylu’ya “Tutuklanacaksın” diye haykırmıştı.

Gerilim devam ederken, Soylu’ya MHP’den destek gelmişti. Partinin genel başkanı Bahçeli, Twitter’daki açıklamalarıyla Özdağ’ı hedef alırken, Soylu’ya desteğini duyurmuştu.

Bahçeli, isim vermeden Özdağ’ı hedef alarak ağzına geleni söylemişti:

“Türkiye’miz maksadı bulanık, meşrebi buruşuk, meselesi bunalım çıkarmak olan müflis odaklar eliyle karanlık bir ortama sürüklenmek, kavga ve kargaşa iklimine sokulmak istenmektedir. Kaldı ki dış tazyik ve telkinlerin refakatiyle Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okunmaktadır.

Türk milleti gelişmeleri kaygıyla takip etmektedir. Nereye ve hangi çevrelere hizmetkarlık yaptıkları sır olmayan menfur zihniyetlerin siyasi kamuflaja bürünerek sokak üslubuna heveslenmeleri, bu vesileyle toplum huzurunu zehirleme teşebbüsleri çok ciddi bir tehdittir.”

Özdağ’ın ‘saat 11:00 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapmasını vaka-ı adiyeden bir olay’ gibi görülemeyeceğini belirten Bahçeli, yaşananları kumpas ve beyhude bir çırpınış olarak nitelendirmişti. Özdağ’ın Soylu’yu ‘terör örgütlerinin ağzıyla’ hedef tahtasına koyduğunu savunmuştu.

Halk TV’de katıldığı programda Özdağ ise Bahçeli’yle babasının tanışıklığına vurgu yaparak kendisini hedef almadığını söyledi. MHP’de aldığı görevlere değinen ve Bahçeli’nin genel başkanlık konuşmasını hazırladığını belirten Özdağ, lafı Soylu’ya getirdi: “Soylu, Bahçeli’nin kanatları arası bir sarı civciv gibi saklanmıştır.”