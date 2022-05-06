Bahçeli, Soylu’ya övgüler düzdü, Özdağ’a ağzına geleni söyledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında devam eden ‘Sessiz istila’ geriliminde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soylu’ya destek çıktı. Bahçeli, Özdağ için ağır ifadeler kullanırken, Soylu için “Milletimizin desteği sonuna kadar arkalarındadır” dedi.

Soylu, son günlerde sığınmacı sorunuyla ilgili haberlerde öne çıkan Özdağ’a ağır laflar etmişti. Özdağ ise bakanlık binasına gideceğini duyurarak, Soylu’nun karşısına çıkmasını istemiş, “Seni bulacağım oğlum. Erkeksen orada bekle” demişti.

Özdağ ve beraberindeki partililer bugün Meclis’in Dikmen kapısından İçişleri Bakanlığı’na yürümek istemiş, polis tarafından engellenmişti. Özdağ Meclis önündeki konuşmasında Soylu’ya “Tutuklanacaksın” diye haykırmıştı.

Gerilim devam ederken, Soylu’ya MHP’den destek geldi. Partinin genel başkanı Bahçeli, Twitter’daki açıklamalarıyla Özdağ’ı hedef alırken, Soylu’ya desteğini duyurdu.

Bahçeli, isim vermeden Özdağ’ı hedef alarak başladığı paylaşımlarında şunları kaydetti: “Nereye ve hangi çevrelere hizmetkarlık yaptıkları sır olmayan menfur zihniyetlerin siyasi kamuflaja bürünerek sokak üslubuna heveslenmeleri, bu vesileyle toplum huzurunu zehirleme teşebbüsleri çok ciddi bir tehdittir.”

Özdağ’ın bakanlık önüne gitmesinin ‘vaka-ı adiyeden bir olay’ şeklinde görülemeyeceğini belirten Bahçeli, yaşananları kumpas ve beyhude bir çırpınış olarak nitelendirdi. Özdağ’ın Soylu’yu ‘terör örgütlerinin ağzıyla’ hedef tahtasına koyduğunu savundu.

Bahçeli, Soylu içinse “İçişleri bakanımızın ismi Süleyman Soylu’dur. Bakanlık önünde pespaye görüntüler eşliğinde magandalık yapanlar, anarşist yöntemlere müracaat edenler ateşle oynayan provokatörlerdir. Türk milleti Soylu duruşu da bilmekte, lekeli ve gölgeli müfterileri de görmektedir” dedi.

‘Maksadı bulanık, meşrebi buruşuk’

Bahçeli’nin açıklamalarının tamamı şöyle:

“Türkiye’miz maksadı bulanık, meşrebi buruşuk, meselesi bunalım çıkarmak olan müflis odaklar eliyle karanlık bir ortama sürüklenmek, kavga ve kargaşa iklimine sokulmak istenmektedir. Kaldı ki dış tazyik ve telkinlerin refakatiyle Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okunmaktadır.

Türk milleti gelişmeleri kaygıyla takip etmektedir. Nereye ve hangi çevrelere hizmetkarlık yaptıkları sır olmayan menfur zihniyetlerin siyasi kamuflaja bürünerek sokak üslubuna heveslenmeleri, bu vesileyle toplum huzurunu zehirleme teşebbüsleri çok ciddi bir tehdittir.

Sayın İçişleri bakanımızın ve İçişleri Bakanlığı’mızın hedef alınması, saat 11 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgâh, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır.

Şu hususu herkes bilmelidir: Türkiye’nin terörle mücadeleyi yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla ve kahramanca icra ettiği bir dönemde milli güvenliğimizi müdafaa, milli bekamızı muhafaza eden kurum ve kuruluşların iğrenç polemiklerin içine çekilmesi alçak bir komplodur.

Türkiye’nin terör kamburundan kurtulması için insanüstü bir çaba sarf eden devlet ve siyaset adamlarımızı, tıpkı terör örgütlerinin ağzıyla hedef tahtasına koyanlar tarih huzurunda büyük bir vebalin altındadır. Hiç kimse terbiyesizlik yapmasın, herkes sınırını ve yerini bilsin.

Başta İçişleri bakanımız olmak üzere terörle mücadeleyi inançla, imanla ve iradeyle yürüten kim varsa milletimizin desteği sonuna kadar arkalarındadır. Bu saygın isimlere kim ya da kimler hakarete yeltenmişse hepsini birden şiddetle kınadığımız ve kınayacağımız tartışmasızdır.

İçişleri bakanımızın ismi Süleyman Soylu’dur. Bakanlık önünde pespaye görüntüler eşliğinde magandalık yapanlar, anarşist yöntemlere müracaat edenler ateşle oynayan provokatörlerdir. Türk milleti Soylu duruşu da bilmekte, lekeli ve gölgeli müfterileri de görmektedir.

Biz herkesin ederini de giderini de ciğerini de iyi biliriz. Sudan sebeplerle, fuzuli polemiklerle, sipariş gayelerle Türk devletine cephe açıp terör örgütlerinin ümidi olanlara bu aziz vatanı heba ve heder ettirmeyiz.”