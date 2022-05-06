Özdağ yorgunu Soylu’ya ilk destek Nebati’den: Bakanlık kapısında karşılama

Son günlerde sığınmacı sorunuyla ilgili açıklamalarıyla öne çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisini sert sözlerle hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüzleşmek için bugün bakanlık binasına gitmiş ancak içeri alınmamıştı. Soylu, Özdağ’dan iki saat sonra binada beliren Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’yiyse kapıda karşıladı.

Fotoğraf: Twitter

Nebati, İçişleri Bakanlığı’nda çekilen fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Gönderisinde ‘Seninleyiz Soylu‘ etiketini kullanan Nebati ayrıca şunları yazdı: “İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim.“

İçişleri Bakanımız Sn. @suleymansoylu'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim.#SeninleyizSoylu pic.twitter.com/bsqHyEpqFL — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 6, 2022

Daha sonra ziyaretle ilgili bir tweet de Soylu’nun hesabından atıldı.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. @NureddinNebati Beyefendiye, Bakanlığımızı ziyareti ve Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın liderliğinde kıymetli yol arkadaşlığı için şükranlarımı sunuyorum pic.twitter.com/0p2GNQaOqN — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 6, 2022

Özdağ-Soylu düellosu

Bakan Soylu, katıldığı bir programda Özdağ’ın sığınmacılara yönelik rakamları çarpıttığını iddia ederek şunları söylemişti: “Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir.”

Özdağ bu sözlerin ardından “Süleyman, ben yarın saat 11:00’de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle” demiş, bugün bakanlık kapısında polislerin kendisine engel olması sonrasıysa “Kapının önüne gel, polisler senin özel bodyguardın değil. Polislerin arkasına saklanma. Sen cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin” diye çıkışmıştı.