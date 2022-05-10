Bahçeli, Özdağ’a bir kez daha yüklendi: Utanç verici bir alçalma hali

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ‘düello’ya davet etmesini ‘utanç verici bir alçalma hali’ olarak niteledi.

Görsel: Diken

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Bahçeli sığınmacıların ‘Türkiye’nin yumuşak karnı olduğunu ve istismara açık hale getirildiğini’ söyledi.

Bahçeli’nin hedefinde ismini vermediği Ümit Özdağ vardı. MHP lideri, son günlerde artan sığınmacı karşıtı söylemleri ‘tezgâh’ olarak nitelendirerek toplumsal tansiyonun yükseltilmek istendiğini savundu.

Bahçeli, Soylu’nun ‘terörle mücadelede önemli bir aktör’ olduğunu savunarak Özdağ’ın bakanlık önüne gitmeye çalışmasını ‘terörün ömrünü uzatmak, hadsizlik’ olarak tanımladı.

Bahçeli’ Özdağ’a şunları söyledi: “İçişleri bakanımıza saldırmak, su katılmamış edepsizliktir. Hainlere yol açan, yol gösteren densizlik ve terbiyesizliktir. Buna da hiç kimsenin hakkı olamayacaktır. Kimin hesabı varsa hukuk yolu açıktır. Bakana ismiyle, kaba şekilde ifade etmek, devlet vakarını saygısızca ayaklar altına almak demektir. Hiçbir bakanlığımız gelişi güzel nümayiş yeri, siyasi rant devşirmenin alanı değildir. Bakanımıza ismiyle hitap edip aklınca meydan okumaya işi götürenler, hangi melanetin ümidi olduklarını düşünmeliler.”

Bahçeli, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ilan ettiği genel affı hatırlatarak, şunları söyledi: “İlan ettiği genel af kararı mühim ve geri dönüşleri kolaylaştırıcı bir gelişmedir. Hükümetin uygulayacağı her politikayı destekleyeceğimiz bilinmelidir. Hiçbir masumu elinde hançerle bekleyen cellatlara teslim edemeyiz, böylesi vahşete ortak olamayız. Bize göre briket evlerin yapımı değerli bir adımdır.”

‘İstanbul ziyan edilmiştir’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da hedef alan MHP lideri, aday olma arzusu taşıdığını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iştahını kırdığını savundu.

Bahçeli, şunları dedi: “Asıl vız gelecek tırıs gidecek şahıs İmamoğlu’dur. İradesi de ipoteklidir. İstanbul ziyan edilmiştir. İstanbul kaderi ile baş başa bırakılmıştır. Bu kara leke parti yönetimi ve belediye başkanının alnına kazınmıştır.”

Bahçeli, her grup toplantısında yaptığı gibi Gezi davası hükümlüsü iş insanı Osman Kavala’yı bu hafta da hedef aldı.

Kavala’ya hakaret eden Bahçeli, iş insanını tartışmalı tarihi isim Topal Osman’la kıyasladı. Kavala karşısında halife Ömer, Topal Osman, Osman Paşa’yı ‘bildiklerini’ söyleyerek “Soros’a ruhunu satmış Osman Kavala’yı bilmeyiz, bilmeyeceğiz” dedi.

Ne olmuştu?

Soylu, son günlerde sığınmacı sorunuyla ilgili haberlerde öne çıkan Özdağ’a ağır laflar etmişti. Özdağ ise bakanlık binasına gideceğini duyurarak, Soylu’nun karşısına çıkmasını istemiş, “Seni bulacağım oğlum. Erkeksen orada bekle” demişti.

Özdağ ve beraberindeki partililer 6 Mayıs’ta Meclis’in Dikmen kapısından İçişleri Bakanlığı’na yürümek istemiş, polis tarafından engellenmişti. Özdağ, Meclis önündeki konuşmasında Soylu’ya “Tutuklanacaksın” diye haykırmıştı.

Gerilim devam ederken, Soylu’ya MHP’den destek gelmişti. Partinin genel başkanı Bahçeli, Twitter’daki açıklamalarıyla Özdağ’ı hedef alırken, Soylu’ya desteğini duyurmuştu.

Özdağ’ın ‘saat 11:00 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapmasını vaka-ı adiyeden bir olay’ gibi görülemeyeceğini belirten Bahçeli, yaşananları ‘kumpas ve beyhude bir çırpınış’ olarak nitelendirmişti. Özdağ’ın Soylu’yu ‘terör örgütlerinin ağzıyla’ hedef tahtasına koyduğunu savunmuştu.

Özdağ toz konduramamıştı

Halk TV’de katıldığı programda Özdağ ise Bahçeli’yle babasının tanışıklığına vurgu yaparak kendisini hedef almadığını söylemişti. MHP’de aldığı görevlere değinen ve Bahçeli’nin genel başkanlık konuşmasını hazırladığını belirten Özdağ, lafı Soylu’ya şöyle getirmişti: “Soylu, Bahçeli’nin kanatları arası bir sarı civciv gibi saklanmıştır.”