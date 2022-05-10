Gezi davasında tutuklama kararlarına itiraz reddedildi

Gezi davasında tutukluk kararlarına itiraz reddedildi.
Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.
Sanıkların avukatları, kararlara bir üst mahkemede itiraz etmişti.
ANKA’nın aktardığına göre İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ‘yasaya aykırı bir husus tespit edilmediği’ gerekçesiyle itirazı reddetti.