Yöneticisi, Nesin Vakfı’nın başına gelenleri anlattı: Taciz, hedef gösterme, saldırı

Nesin Vakfı yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu, İsmailağa cemaatine ait Rabıta Vakfı’nın kendilerini hedef göstermesi sonrasında vakfın hesaplarının bloke edildiğini söyledi.

Yazar Aziz Nesin, vakıftaki çocuklarla. (Fotoğraf: Wikipedia)

Matematikçi Prof. Dr. Ali Nesin, Nesin Vakfı’nın banka hesaplarının bloke edildiğini açıklamıştı. Engellemenin nedeniyse 2017’de vakfın sosyal medya üzerinden yardım kampanyası yürüttüğü iddiası. Nesin, İsmailağa Cemaati’ne bağlı bir derneğin sürece giden yolda kendilerini taciz ettiğini de anlatmıştı.

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’e konuşan Cihangiroğlu, kendi arazilerinin yakınına yerleşen Rabıta Vakfı’nın çeşitli nedenlerle Nesin Vakfı’nı hedef gösterip tehdit ettiğini söyledi.

Yetkili kurumlardan cevap gelmemiş

Yaklaşık beş yıl önce vakfın yanındaki araziyi bağışçıların yardımlarıyla satın aldıklarını belirten Cihangiroğlu, şunları dedi: “Bunu bahane ederek hesaplara koydukları engellemeyle 50 yıllık koca kurum bir günde felç edilmek istendi. Varsayalım ki Nesin Vakfı’nın böyle bir kabahati oldu ki, bu asla söz konusu değil. Vakıf, kuruluş amacı içerisinde bağış kabul etme hakkı olan bir kurum.”

Engelleme işlemlerinden sonra avukatlar aracılığıyla genel müdürlükle iletişime geçtiklerini belirten Cihangiroğlu, kendilerine bir gerekçe sunulmadığını belirterek, genel müdürlüğün “Bizim yetkimiz var, yetkimizi kullandık. Size hesap vermek, herhangi bir yazı da vermek zorunda değiliz. Bizi istediğiniz yere şikayet edin” dediğini aktardı.

Yöneticiye saldırmışlar

Şimdiye kadar birçok yere Rabıta Vakfı’nı şikayet ettiklerini ancak hiçbir şey yapılmadığını vurgulayan Cihangiroğlu, şunları söyledi: “Rabıta Vakfı’ndan bir kişi aylarca vakfımızın fotoğraflarını çekti. Bizim sokak kameralarından bunu tespit ettik. Jandarmaya şikayet ettik. Şikayet dilekçemizi verirken jandarmanın önünde bana saldırdı.”

Rabıta Vakfı’yla tartışmalar başladıktan sonra bu problemlerle karşılaştıklarını belirten Cihangiroğlu, şöyle devam etti: “Bir gece 23:00’te yüksek ses ve ses sistemiyle ibadet etmeye başladılar. Arayıp ‘Çocuklarımız uyuyor, rica etsek bunu daha makul saatlerde yapabilir misiniz’ dedik. Bunu söyledikten sonra hakkımızda düşmanlaştırma söylemine başladılar.”