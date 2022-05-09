Ali Nesin duyurdu: Cemaatin taciz ettiği Nesin Vakfı’nın banka hesapları bloke edildi

Matematikçi Ali Nesin, Nesin Vakfı’nın banka hesaplarının bloke edildiğini söyledi.

Nesin, İsmailağa Cemaati’ne bağlı bir vakfın sürece giden yolda Nesin Vakfı’nı taciz ettiğini de anlattı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Öğrencilerinin pozitif bilimlerden sağlık hizmetlerine, tarımdan inşaat işçiliğine pek çok konuda yetkin olmasını sağlayan gönüllü kuruluş Nesin Vakfı ve Nesin Matematik Köyü, 1973’te yazar Aziz Nesin tarafından kurulmuştu.

Vakıf, şimdilerde yazarın oğlu Prof. Dr. Ali Nesin tarafından yönetiliyor.

Dün gece Ali Nesin, Facebook hesabı üzerinden vakfın banka hesaplarının bloke edildiği duyurdu.

Buna göre blokeyi ‘en hafif deyimle ancak hoyratça bir tavır’ olarak tanımlayan Nesin, şunları dedi: “2017’de sizlerin de katkısıyla komşu araziyi satın almış, böylece Nesin Vakfı’nı büyütmüştük. Babamın hayaliydi, gerçekleştirdik. Geçen yıl, İsmailağa Cemaati’nden olduğu anlaşılan Rabıta Vakfı yeni aldığımız bu arazinin hemen yanına yerleşti. Böylece onlarla komşu olduk. Eksantirik ve hatta sevimli bulduğum bu cemaatin yanı başımıza gelmesinden hiç rahatsız olmadım, hatta aksine, gülümsemeyle karşıladım. Türkiye farklı inançların, farklı görüşlerin, farklı yaşam tarzlarının bir arada barış içinde yaşayacakları bir ülke olmalı çünkü, aksi hâlde hiçbirimize huzur yok. 1995 Temmuzu’nda ülkeye döndüğümde de bu düşüncedeydim, bugün de bu düşüncedeyim. Siyasi tavırlarımı biliyorsunuz… Ama olaylar hiç de umduğum gibi seyretmedi.”

Yanı başımızda kalabalık ve yüksek sesli ayinler düzenlediler. Bakışlarından ve hareketlerinden rahatsız olmamızı istedikleri anlaşılıyordu. Fotoğraflarımızı çekip özel hayatımızı ihlal ettiler. Tehdit ettiler. Çatalca’da aleyhimize dedikodular çıkardılar. Hiç nedensiz düşmanca bir tavır içine girdiler. Kaçak bir cami (ya da mescit) inşaatına başladılar. İçlerinden biri bize fiziken saldırdı. Hiçbir zaman tahriklerine kapılmadık ama gerekeni yaptık; ne yazık ki şikayetlerimizin hepsi resmî mercilerden geri döndü. Arkaları sağlam anlaşılan. Buraya kadar olanlar o kadar önemli değil, biz bu tür mücadelelerle çok haşır neşir olduk, âdeta nasırlaştık. Sonrası daha vahim.”

‘İzinsiz bağış kampanyası dedikleri de bir Facebook duyurusu‘

Bir ay önce valiliğin ‘izinsiz bağış kampanyası’ gerekçesiyle banka hesaplarını bloke ettiğini söyleyen Nesin, şöyle devam etti: “Şu anda paramıza ulaşamıyoruz. Hem araziyi hem de o süreçte toplanan parayı istiyorlar. Bir ay boyunca sorunu diyalogla, güzellikle, bu ülkeye ve insanlarına inanan uygar insanlar gibi çözmeye çalıştık, ama olmadı. İzinsiz bağış kampanyası dedikleri de bir Facebook duyurusundan ibaret. Kaldı ki o zamanlar sosyal medya duyurularını kampanyadan sayan bir kanun maddesi de yoktu, üç dört yıl sonra çıktı. Son bir söz: Nesin ailesi bu ülkenin düşmanı değildir, aksine, Birinci Dünya Savaşı’na, ardından gönüllü olarak Kurtuluş Savaşı’na katılan dedemi de sayarsak, üç kuşaktır karşılıksız bu halka hizmet ediyoruz, izin verirlerse daha da edeceğiz. Yetti ama!”