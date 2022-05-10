MB ve BDDK, bankaları döviz işlemleri için ‘sıkıştırıyor’

Merkez Bankası (MB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalardan döviz işlemlerini piyasanın likit olduğu saat 10:00-16:00 arasında yapmalarını istedi.

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Reuters ajansına bilgi veren üç bankacı, son birkaç gündür MB ya da BDDK’dan sözlü olarak bu talebin bankalara iletildiğini söyledi.

Piyasada hacmin düşük olduğu saatlerde, az miktarda bir döviz işlemi bile kurda büyük etki yaratabiliyor. MB ve BDDK’nın bankalardan talep ettiği uygulamayla da işlemler 10:00-16:00 arasına çekilerek, TL’deki oynaklığın azaltılması amaçlanıyor olabilir.

Dolar/TL’de 15 barajı yıkıldı

Dolar/TL likiditenin düşük olduğu bayram tatilinde en son Ukrayna’nın işgalinin ilk dönemlerinde görülen 14,90’a kadar çıkmış, dün de kamunun ‘arka kapıdan’ döviz satışlarıyla tutmaya çalıştığı 15 barajı yıkılmıştı.

Dolar/TL saat 11:58 itibariyle 15,23 seviyesinde.

MB ve BDDK’nın habere ilişkin yorum talebini karşılamadığı bildirildi.