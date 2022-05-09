Dolar/TL’de 15 barajı yıkıldı

Bir süredir dar bantta hareket eden dolar/TL 15 barajı yıkıldı. Kur saat 14:21 itibariyle 15,03.

Dolar/TL en son 20 Aralık 2021 haftasında 15 liranın üzerindeydi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin yüksek enflasyona karşı daha hızlı faiz artışlarına gidebileceği beklentisi doların güç kazanmasındaki öncelikli faktörlerden.

Dolar/TL, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle yerleştiği 14,5-15 dar bandında seyretmeye devam ederken, bant içinde yükselişler görülüyor. Dolar/TL likiditenin düşük olduğu bayram tatilinde en son Ukrayna’nın işgalinin ilk dönemlerinde görülen 14,90’a kadar çıkmıştı.

Tatil ardından güne ilk işlemlerde 14,75 civarında başlayan dolar/TL 14,90 seviyelerine tırmanmıştı. TL’nin yüzde 0,50 kaybıyla kur 14:21 itibariyle 15,03 seviyesinden işlem görüyor.

Kurdaki önceki barajlar, Merkez Bankası’nın ‘arka kapıdan’ döviz satışlarıyla tutulmaya çalışılmıştı. Ekonomistler dolar/TL’de martta aşılan 14 barajı için 6 milyar doları aşkın döviz satıldığını hesaplamıştı.