İYİ Parti Edirne il ve ilçe başkanları görevden alındı

İYİ Parti, Edirne il ve ilçe başkanlıklarında yeni bir yapılanmaya gidilecek.

AA’nın haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, performans değerlendirmesi ve martta Edirne İl Başkanlığında yaşanan kavga nedeniyle il başkanı ile merkez ilçe dahil 8 ilçe başkanı ve teşkilatları görevden aldı.

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve Merkez İlçe yöneticisi Ferhat Turan, martta parti yöneticileriyle aralarında çıkan kavgada darbedildiklerini iddia etmişti.

Olay sırasında İYİ Parti Genel Merkez Siyaset Akademisi Başkanı olan Mehmet Akalın, İl Başkanı Ekrem Demir ve İl Başkan Yardımcısı Tarık Aldeniz ifade vermişti.