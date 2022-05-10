RTÜK’ten dört kanala Gezi cezası!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dört TV kanalına para cezası verdi.

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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davanın karar duruşması sonrası CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel ile Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık adliye önünde gazetecilere açıklama yapmıştı.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın aktardığına göre RTÜK bugün toplanarak Özel ile Şık’ın açıklamasına yer veren kanallara ceza kesti.

Buna göre ‘iktidarı küçük düşürme ve aşağılama’ iddiasıyla Flash TV, Halk TV, TELE 1 ve KRT’ye oyçokluğuyla yüzde 3 para cezası verildi.

Taşçı cezaya dair şunları kaydetti: “RTÜK’ün bugünkü cezaları gösterdi ki; milletvekillerinin söyledikleri birilerince beğenilmediğinde kanallar cezalandırılarak bu isimlerin yayınlara çıkarılmaması hedefleniyor. Amaç kimse gerçekleri duymasın, bilmesin! Medyaya baskı siyasilerin açıklamalarına kadar uzandı.”