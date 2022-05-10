Mücella Yapıcı’dan mesaj: Geçcek, geçcek…

Gezi davasında hapis cezası alan Mücella Yapıcı, “Geçcek, geçcek” dedi.

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Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada işadamı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

‘Üzerine roman yazılır’

Sözcü’den Fırat Fıstık’ın sorularını Bakırköy Cezaevi’nden yanıtlayan Yapıcı, cezaevine götürülürken yaşadıklarına dair soruyu şöyle cevapladı: “Zor bir soru bu. Belki de üzerine roman yazılır ama sorulana dek üzerinde hiç düşünmedim. Öncelikle öfkeli olduğumu hatırlıyorum. O sırada tek düşüncem, bugüne dek hiç ayrılmadığım ve yaşamın bütün yükünü birlikte omuzladığımız kızlarımın kendilerini ne kadar kötü hissettikleri, hissedecekleriydi.

Ancak bugünlerde bizlerin, haklılığımızın verdiği direnç ve kararlılıkla kendimize iyi bakacağımızdan emin olduklarına inandığım için onlar için biraz rahatladım. Neler yaşadığıma gelecek olursak… Hukuk, eşitlik ve adalet duygusunun bu denli ayaklar altına alındığı ve iktidarın emrine girdiği bu günlerde, şaşırma duygusunu kaybettiğini söyleyerek yapılan olağanüstü hukuksuzluk, yolsuzluk ve talanın normalleştirilmesine yol açıldığını düşünen, buna itiraz eden biri olarak ne yazık ki ben de ‘şaşırmadım.’“

‘Mesajları bağrımıza basıyoruz’

Yapıcı’nın dışarıdakilere mesajı şöyle: “Eksik olmasınlar bu mesajlar inanılmaz bir biçimde buradaki yalıtılmışlık duygusunu ortadan kaldırıyor. Gezi direnişinin her bir katılımcısı adına bu mesajları bağrımıza basıyoruz.

Bu arada büyük bir özveriyle bizi ziyarete gelen, zaten zor olan yaşamlarından zaman çalarak bizleri yalnız bırakmayan bütün avukat arkadaşlarımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle büyük acılarına rağmen bizi, hiçbir şekilde yalnız bırakmayan ve artık kocaman aile olduğumuz, Gezi’den katledilen gençlerimizin ailelerine tüm yüreğimle teşekkür ediyorum. Geçcek, geçcek…”