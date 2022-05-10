Sansür değilmiş: Güldür Güldür’ün Nebati skeci daha çok izlensin diye ertelenmiş

Show TV yayıncısı, Güldür Güldür Show’un tanıtımında yer alıp yayınlanmayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin taklit edildiği skecin ertelendiğini savundu.

Riskler artarken Hazine Bakanı Nureddin Nebati’nin iyimser yaklaşımı TV’de alay konusu oluyor.

Programın 7 Mayıs’ta ekrana gelen 305’inci bölümünde daha önce tanıtımlarda dönen Nebati’nin skeci yer almamıştı.

Skeçte Aziz Aslan’ın canlandırdığı Nebati, kendisine sorulan sorulara “Bankacılık sektörü ilgi alanım, iki tane kredi kartım var benim ya!”, “Türk Lirası daha fazla değer kaybedemez, dibini gördü. Durdu burada” gibi cevaplar veriyordu. Ayrıca Nebati’nin bir türlü tutmayan enflasyon tahminleri de tiye alınmıştı.

Skecin kanal yönetiminin müdahalesiyle yayınlanmadığı iddia edilirken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterip açıklama talep etmişti.

‘Tek nedeni bayram haftası olması’

Konuyu köşesine taşıyan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ismini vermediği bir Show TV yöneticisini aradığını söyledi.

Yönetici şunları söylemiş: “Bir şeyi sansürleyecek olsak, neredeyse yarısını tanıtımda yayınladığımız bir skeci sansürlemezdik. En başından tanıtıma koymazdık. Bunu Güldür Güldür’ün yapımcılarından da teyit edebilirsiniz, bu program içinde siyasi skeçler olmasından da rahatsızlık duymadık. Tam aksine, siyasi hicivin unutulduğu bir ülkede bu geleneğin sürmesini istedik. Bugüne kadar da bir tekine bile dokunmadık. Bir tekini bile çıkarmadık. Sizin de tanıdıklarınız arayıp sorabilirsiniz.

Bu kez de aynen öyle oldu. Ancak tanıtımı yayınladığımız skeç bu hafta yayınlanmadı. Doğru. Ama bu sansürden değil. Tek nedeni bayram haftası olması. Bayram haftası olduğu için ratingler genel olarak düşüktü ve biz de iyi bir skeci ratinglerin ve buna bağlı olarak reklam gelirlerinin daha yüksek olacağı önümüzdeki hafta yayınlanmasını doğru bulduk.

Bugüne kadar çok da ağır eleştiri içeren skeçleri yayınlamış bir kanal olarak, adı geçen bakanın bile güleceği kadar komik olan bir skeci yayınlamamak aklımızdan bile geçmedi. Eğer böyle bir şeyden çekinse idik, siyasi skeç baştan istemez, bu skecin de bu kadar uzun bir tanıtımını yayınlamazdık. Hem bu kadar geniş bir tanıtım yapıp hem de sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz.”

‘Bu hafta yayınlanacak’

Altaylı daha sonra “Yani bu haftaki Güldür Güldür’de bu skeç yayınlanacak mı” sorusunu sorduğu yöneticinin cevabını şöyle aktardı: “Tabii ki yayınlanacak. Neler yayınlanmadı ki, bu yayınlanmasın. İlginç olan daha önce yayınladığımız eleştirel skeçlerin birinde bile helal olsun demeyenlerin, kendi uydurdukları bir sansür iddiası üzerinden bize saldırmaları.”