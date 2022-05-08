Güldür Güldür’de Nebati’nin skeci yayınlanmadı: Muhalefetten sansür çıkışı

Güldür Güldür Show’un tanıtımında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin taklit edildiği skecin yayınlanmamasına sosyal medya ve muhalefetten tepki var.
Show TV’de yayınlanan programın dün ekrana gelen 305’inci bölümünde daha önce tanıtımlarda dönen bakan Nebati’nin skeci yer almamıştı. Skeçte Aziz Aslan’ın canlandırdığı Nebati, kendisine sorulan sorulara “Bankacılık sektörü ilgi alanım, iki tane kredi kartım var benim ya!”, “Türk Lirası daha fazla değer kaybedemez, dibini gördü. Durdu burada” gibi cevaplar veriyordu. Ayrıca Nebati’nin bir türlü tutmayan enflasyon tahminleri de tiye alınmıştı.
Skecin kanal yönetiminin müdahalesiyle yayınlanmadığı iddia edilirken sosyal medyada çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterip açıklama talep etti.
‘Politik mizaha bile sansür’
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuya ilişkin bir sosyal medya paylaşımında bulundu.
Özel’in paylaşımı şöyle: “Türkiye’yi öyle bir noktaya getirdiler ki politik mizaha bile sansür uygulanıyor. Mizahtan, güldürüden, eleştiriden korkan bir iktidar artık tükenmiştir, yolun sonundadır.”