Güldür Güldür’de Nebati’nin skeci yayınlanmadı: Muhalefetten sansür çıkışı

Güldür Güldür Show’un tanıtımında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin taklit edildiği skecin yayınlanmamasına sosyal medya ve muhalefetten tepki var.

Fotoğraf: Twitter

Show TV’de yayınlanan programın dün ekrana gelen 305’inci bölümünde daha önce tanıtımlarda dönen bakan Nebati’nin skeci yer almamıştı. Skeçte Aziz Aslan’ın canlandırdığı Nebati, kendisine sorulan sorulara “Bankacılık sektörü ilgi alanım, iki tane kredi kartım var benim ya!”, “Türk Lirası daha fazla değer kaybedemez, dibini gördü. Durdu burada” gibi cevaplar veriyordu. Ayrıca Nebati’nin bir türlü tutmayan enflasyon tahminleri de tiye alınmıştı.

Bayram şekeri tadında yepyeni bölümümüzle cumartesi akşamı 20.00’de, @ShowTV ekranlarında karşınızdayız. 🕺🏻#GüldürGüldürShow pic.twitter.com/frTsXyZz4A — Güldür Güldür Show (@Guldur_Guldur) May 3, 2022

Skecin kanal yönetiminin müdahalesiyle yayınlanmadığı iddia edilirken sosyal medyada çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterip açıklama talep etti.

Levent Kırca'nın kemikleri sızlamıstır. Çünkü izahı olmayan şeylerin mizahı da olmuyor artik. "Emir büyük yerden" olsa gerek skeç yayınlanmadı. Güldür Güldür ekibi adına üzgünüm ama bu sansüre inceden dokunacaklardır diye düşünüyorum. @SunalAlipic.twitter.com/0tYHk7jiHI — Yeliz Koray (@YelizzKoray) May 7, 2022

Güldür Güldür Show’un bu akşam yayınlanacak olan Nureddin Nebati skeci, kanal yönetimi tarafından sansürlenerek yayınlanmadı. İşte bu medya ile adil şartlarda yarışmayacağımız bir seçime gidiyoruz.pic.twitter.com/dIJEJsVCED — Cansu  (@cns__dmr__) May 7, 2022

‘Politik mizaha bile sansür’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuya ilişkin bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Özel’in paylaşımı şöyle: “Türkiye’yi öyle bir noktaya getirdiler ki politik mizaha bile sansür uygulanıyor. Mizahtan, güldürüden, eleştiriden korkan bir iktidar artık tükenmiştir, yolun sonundadır.”