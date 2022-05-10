TÜİK verileri: İşsizlik oranı yüzde 11,5

Türkiye’de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 11,5 seviyesinde kaydedildi.

Fotoğraf: AA

Dün yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü verilerine göreyse nisanda İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak 3 milyon 583 bin 503 oldu. Kadınlarda kayıtlı işsiz sayısı yüzde 25 artarken, erkeklerdeki artış yüzde 21,3.

TÜİK verilerine göre işsiz sayısı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artışla yüzde 21,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 19,1, kadınlarda ise yüzde 25,2 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 22,7 oldu.

BloombergHT’nin aktardığına göre Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 46,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,4 iken kadınlarda yüzde 29 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi artarak 33 milyon 851 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9, kadınlarda ise yüzde 33,7 oldu.