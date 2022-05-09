Erdoğan ‘Çalışmak isteyen iş buluyor’ dese de kayıtlı işsiz sayısı yüzde 23 arttı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü verilerine göre, nisanda İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak 3 milyon 583 bin 503 oldu. Kadınlarda kayıtlı işsiz sayısı yüzde 25 artarken, erkeklerdeki artış yüzde 21,3.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen ayki grup toplantısında “Hamdolsun çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz” demişti.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) nisan için aylık istatistik bültenini yayımladı.

Nisanda İŞKUR aracılığıyla 139 bin 443 kişi işe yerleşti.

Nisanda İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenlerin yüzde 62’sini erkekler yüzde 37,4’ünü de kadınlar oluşturdu. 87 bin 230 erkek ve 52 bin 213 kadın işe yerleşti.

Bu yıl ocak-nisan döneminde 464 bin 338 kişi işe yerleştirildi.

Nisanda İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalarak 3 milyon 583 bin 503 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51,0’i erkek, yüzde 49,0’unu kadınlar oluştururken, yüzde 34,0’ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu.

Nisanda yüzde 1,4’lük gerilemeye karşın kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 arttı. Geçen yılı nisanda 2 milyon 910 bin 290 olan kayıtlı işsiz sayısı bu yılın aynı ayında 3 milyon 583 bini aştı.