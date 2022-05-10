‘Tanıdık’ savcıdan, Gezi davası pankartına ‘suçu ve suçluyu övme’ soruşturması

CANAN COŞKUN

Gezi Parkı eylemlerini organize ve finanse etme suçlamasıyla 18 yıl hapse mahkûm edilerek tutuklanan Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay’a destek olmak için Bursa Akademik Odalar Birliği binasına asılan pankart sebebiyle TMMOB’den iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Daha önce de “128 milyar dolar nerede” yazılı pankartları indirme talimatı veren savcının yönelttiği suçlama ‘suçu ve suçluyu övme.’

Fotoğraf: Twitter

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan kişilerin de tutuklanmasına hükmetmişti.

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) da mimar Yapıcı, şehir plancısı Kahraman ve avukat Atalay’la dayanışmak için Bursa Akademik Odalar Birliği binasına üçünün fotoğrafının olduğu ve “Gezi tutukluları serbest bırakılsın! #GeziOnurumuzdur” yazılı bir pankart asmıştı.

Pankart, savcı Cihat Yıldız’ın talimatıyla 29 Nisan Cuma akşam saatlerinde polis tarafından indirilmişti.

‘Kimin talimatıyla astınız’

Pankartın indirilmesinden sonra Mimarlar Odası Bursa Şube Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu temsilcisi hakkında ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Geçen günlerde emniyete ifade veren Şimşek’e “Pankartı nasıl ve kimin talimatıyla astınız” diye soruldu.

Tanıdık savcı

Soruşturmayı yürüten savcı Cihat Yıldız, daha önce de CHP’nin eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan 128 milyar dolar satılmasıyla ilgili başlattığı kampanya kapsamında astığı afişleri indirmişti.