Soylu: Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı 200 bin 950

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950’dir” dedi.

Suriyeli sığınmacılar. (Fotoğraf: Reuters)

Ekonomideki kötü gidişat ve artan hayat pahalılığı nedeniyle gündeme gelen konulardan biri de Türkiye’deki sığınmacılara yönelik politikalar. Muhalefet, iktidarın ‘açık kapı politikası’ nedeniyle Türkiye’ye kontrolsüz akın olduğu ve demografik yapının değişebileceği endişesini dile getiriyor. Hatta seçimlerde oy kullanmak üzere sığınmacılara vatandaşlık dağıtıldığı öne sürülüyor.

Erdoğan iki defa çark etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa Suriyelilerle ilgili eleştirilere karşılık kamuoyuna karışık mesajlar veriyor.

Erdoğan tartışmaların yükseldiği ilk dönemde “Muhalefet, ‘Seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın (yardım etmek) ne olduğunu biliyoruz” demişti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na hitaben de “O ‘Göndereceğim’ diyor. Biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bize sığınan Allah’ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız. Bu kadar açık söylüyorum” demişti.

Ancak Erdoğan, Suriyelileri sahiplenme söyleminden bir çırpıda vazgeçmişti. Erdoğan iki hafta önce “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” demişti. Bu açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından proje hazırlandığı bildirilmişti.

Dün konuşan Erdoğan bir kez daha fikir değiştirerek “Ülkemize hicret eden ama Suriye ama Afganistan ama Pakistan… Fark etmiyor. Ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal” demişti.