Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacıları geri göndermeyeceklerini söyleyip kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan?”

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Bugün konuşan Erdoğan, “Ülkemize hicret eden ama Suriye ama Afganistan ama Pakistan… Fark etmiyor. Ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal” demişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Erdoğan’ın söz konusu ifadelerine dair bir haberi alıntılayarak şunları yazdı: “Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de iki yıllık ‘dönüş planı’ başlayacak. Bakalım el mi yaman bey mi!”

Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de 2 yıllık “Dönüş Planı” başlayacak. Bakalım el mi yaman bey mi! https://t.co/ng8pEcDEPG — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 9, 2022

Erdoğan, geçen ay Suriyelilerle ilgili eleştirilere karşılık, “Muhalefet, ‘Seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın (yardım etmek) ne olduğunu biliyoruz” demişti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na hitaben de “O ‘Göndereceğim’ diyor. Biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bize sığınan Allah’ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız. Bu kadar açık söylüyorum” demişti.

Ancak Erdoğan, Suriyelileri sahiplenme söyleminden bir çırpıda vazgeçmişti. Erdoğan iki hafta önce “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” demişti. Bu açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından proje hazırlandığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı son olarak bugün tekrar fikir değiştirerek sığınmacıları göndermeyeceklerini söyledi.